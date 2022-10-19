GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB 1200 personel alımı sonuçları nasıl sorgulanır?

GSB personel alımı sonuçları için geri sayım devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yer alan yurtlarda görevlendirilmek üzere 1200 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı için başvurular, 14 Ekim'e kadar alındı. Başvuru yapan adaylar, GSB personel alımı sonuçları için gözlerini Bakanlıktan gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. GSB personel alımı başvuru sonucu sorgulama ekranı, yapılan değerlendirmenin ardından adayların erişimine açılacak. Peki, GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte detaylar.