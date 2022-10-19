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Haberler Yaşam GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB 1200 personel alımı sonuçları nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 19.10.2022 09:58 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022 10:00

GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB 1200 personel alımı sonuçları nasıl sorgulanır?

GSB personel alımı sonuçları için geri sayım devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yer alan yurtlarda görevlendirilmek üzere 1200 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı için başvurular, 14 Ekim'e kadar alındı. Başvuru yapan adaylar, GSB personel alımı sonuçları için gözlerini Bakanlıktan gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. GSB personel alımı başvuru sonucu sorgulama ekranı, yapılan değerlendirmenin ardından adayların erişimine açılacak. Peki, GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte detaylar.

GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB 1200 personel alımı sonuçları nasıl sorgulanır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB yurt yönetim personeli alımı başvuru işlemleri, sona erdi. Bakanlık bünyesinde görev almak isteyen adaylar, başvurularını 10-14 Ekim 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirdi. Başvur sürecinin tamamlanmasıyla birlikte GSB personel alımı sonuçları açıklanma tarihi gündemdeki yerini aldı. Peki, GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB 1200 personel alımı sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili son gelişmeler…

GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB 1200 personel alımı sonuçları nasıl sorgulanır?

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN PERSONEL ALIMI MÜJDESİ!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlara 1200 yönetim personeli alınacağını açıklamıştı.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada "Ben bugün bu bağlamda hizmete aldığımız yeni yurtlarımız için 1200 yeni yurt yönetim personeli alacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB 1200 personel alımı sonuçları nasıl sorgulanır?

Bakan Kasapoğlu'nun konu ile ilgili açıklaması şu şekildeydi;

"Ben bu vesileyle buradan bir duyuruyu paylaşacağım. Dedim ya 70 bin kişilik bir aileyiz. Yurtlarıyla, kamplarıyla, gençlik merkezleriyle, binlerce spor tesisiyle ve pek çok hizmet alanıyla gençlerimizin yanındayız. Biliyorsunuz bundan 3 hafta önce 105 yeni yurt binasını Ankara'da hizmete açtık. Yeni inşaatlarımız, yeni çalışmalarımız devam ediyor.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da, Türkiye'nin en yeni yurtlarını hizmete açacağız. Onların müjdesini vereyim. Bu alanda tabii ki ailemizi, yeni arkadaşlarımızla güçlendirme gerekliliğimiz var. Ailemize yeni heyecanlar, yeni motivasyonlar taşıyan arkadaşlarımızı katarak bu heyecanı büyütüyoruz. Ben bugün bu bağlamda hizmete aldığımız yeni yurtlarımız için 1200 yeni yurt yönetim personeli alacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum.

GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB 1200 personel alımı sonuçları nasıl sorgulanır?

Alım ilanımıza ilişkin detaylar bu gece Resmi Gazete'de yayınlanacak. Buna başvurmak isteyen vatandaşlarımız e-Devlet kariyer kapısı üzerinden başvurularını yapabilecekler. Ben bu vesileyle tüm adaylarımıza hayırlı, uğurlu bir süreç temenni ediyorum. İnşallah her biri bu anlamdaki süreçleri başarıyla tamamlarlar ve ailemize katılma noktasında güçlü bir adım atarlar."

GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB 1200 personel alımı sonuçları nasıl sorgulanır?

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

GSB Yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alımı için başvurular, 14 Ekim 2022 Cuma günü sona erdi.

Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirdi.

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