Yaz Gençlik Kampları başvuru tarihleri 2025: GSB Yaz Gençlik Kampı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

2025 GSB YAZ GENÇLİK KAMPLARI BAŞVURULARI BAŞLADI

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), her yıl Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde düzenlediği ücretsiz Yaz Gençlik Kampları'nın başvurularının 2025 yılı için başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bu yıl da gençler için "Deniz (Mavi) ve Doğa (Yeşil) Yaz Gençlik Kampları" organize edecek.

Kamplara katılmak isteyen 12-25 yaş arası gençler, ilk 5 dönem için başvurularını 9 Haziran 2025 tarihine kadar tamamlayabilecekler.

Diğer dönemler için son başvuru tarihi ise 13 Temmuz 2025 olarak belirlenmiş durumda.