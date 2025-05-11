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Yaz Gençlik Kampları başvuru tarihleri 2025: GSB Yaz Gençlik Kampı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 11.05.2025 01:23
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025
01:25
Yaz Gençlik Kampları başvuru tarihleri 2025: GSB Yaz Gençlik Kampı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2025 yılı için düzenleyeceği Gençlik Kampı başvurularının başladığını duyurdu. Sosyal, sportif, kültürel ve kişisel gelişimi desteklemek amacıyla organize edilen bu kamplar, gençlerin yaz tatillerini verimli geçirmelerini sağlamak için çeşitli aktiviteler sunuyor. Başvurular, e-Devlet platformu üzerinden kabul edilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı kamplar, belirli yaş gruplarındaki çocukların gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yaz boyunca gerçekleştirilecek. Peki, 2025 Gençlik Kampı başvuruları ne zaman ve başvurular nasıl yapılacak? İşte detaylı başvuru tarihleri ve süreç hakkında bilgiler...