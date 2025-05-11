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Giriş Tarihi: 11.05.2025 01:23 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 01:25

Yaz Gençlik Kampları başvuru tarihleri 2025: GSB Yaz Gençlik Kampı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2025 yılı için düzenleyeceği Gençlik Kampı başvurularının başladığını duyurdu. Sosyal, sportif, kültürel ve kişisel gelişimi desteklemek amacıyla organize edilen bu kamplar, gençlerin yaz tatillerini verimli geçirmelerini sağlamak için çeşitli aktiviteler sunuyor. Başvurular, e-Devlet platformu üzerinden kabul edilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı kamplar, belirli yaş gruplarındaki çocukların gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yaz boyunca gerçekleştirilecek. Peki, 2025 Gençlik Kampı başvuruları ne zaman ve başvurular nasıl yapılacak? İşte detaylı başvuru tarihleri ve süreç hakkında bilgiler...

Yaz Gençlik Kampları başvuru tarihleri 2025: GSB Yaz Gençlik Kampı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

GSB Gençlik Kampı başvuruları başladı. Her yıl yaz aylarında gençlerin sportif ve kültürel faaliyetlerde etkinliğini arttırmanın amaçladığını etkinlikte 12-25 yaş arasındaki gençler, ilk 5 dönem için 9 Haziran'a kadar başvuruda bulunabilecek. Peki, 2025 GSB Yaz Gençlik Kampı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Yaz Gençlik Kampları başvuru tarihleri 2025: GSB Yaz Gençlik Kampı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

2025 GSB YAZ GENÇLİK KAMPLARI BAŞVURULARI BAŞLADI

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), her yıl Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde düzenlediği ücretsiz Yaz Gençlik Kampları'nın başvurularının 2025 yılı için başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bu yıl da gençler için "Deniz (Mavi) ve Doğa (Yeşil) Yaz Gençlik Kampları" organize edecek.

Kamplara katılmak isteyen 12-25 yaş arası gençler, ilk 5 dönem için başvurularını 9 Haziran 2025 tarihine kadar tamamlayabilecekler.

Diğer dönemler için son başvuru tarihi ise 13 Temmuz 2025 olarak belirlenmiş durumda.

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Yaz Gençlik Kampları başvuru tarihleri 2025: GSB Yaz Gençlik Kampı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

2025 GSB YAZ GENÇLİK KAMPI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yaz Gençlik Kampı başvuruları, "e-genc.gsb.gov.tr" adresinden yapılabilecek.

Çevrim içi başvuru yapma imkanı bulunmayan gençler, illerindeki en yakın Gençlik Merkezi'ne giderek başvurularını yetkililer aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Size en yakın gençlik merkezi hakkında bilgi almak için https://genclikhizmetleri.gov.tr/iletisim/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

2025 GSB YAZ GENÇLİK KAMPI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Yaz Gençlik Kampları başvuru tarihleri 2025: GSB Yaz Gençlik Kampı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

GENÇLERİN HER TÜRLÜ İHTİYACI GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN KARŞILANACAK

Kamplara başvuru yapanlar arasında Bakanlığa bağlı Gençlik Merkezlerine üye olanlara, eğitim hayatında başarılı olduğunu belgeleyenlere, son 3 yıl boyunca başvurmuş ancak kampa gidememiş gençlere öncelik tanınacak. Kamplara başvuru yapan şehit ve gazi yakını (kardeş veya çocuk) olan gençlerin başvuruları ise doğrudan onaylanacak.

Katılımcıların ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçları önceki yıllarda olduğu gibi Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanacak. Gençlere, kamp süresince ve yolculuk boyunca seyahat ve sağlık sigortası yapılacak. Kamplarda kız ve erkek dönemleri ayrı ayrı olarak planlanırken, her kamp dönemi 6 gün sürecek.

Gençlik kampları hakkında detaylı bilgiler; "genclikhizmetleri.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.

Yaz Gençlik Kampları başvuru tarihleri 2025: GSB Yaz Gençlik Kampı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

YAŞ GRUPLARI VE KATILIM ŞARTLARI

Başvurularda yıl bazlı yaş grupları dikkate alınacaktır.

12 - 25 yaş arasındaki gençler başvuru yapabilir.

Mavi (Deniz) Kampları - Erkek/Kız:

12-13 yaş grubu → 2013-2012 doğumlular

14-15 yaş grubu → 2011-2010 doğumlular

Yeşil (Doğa) Kampları - Erkek/Kız:

16-17 yaş grubu → 2009-2008 doğumlular

18-22 yaş grubu → 2007-2003 doğumlular

23-25 yaş grubu → 2002-2000 doğumlular

Eksik veya yanlış beyanda bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.