Güldal Akşit kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? Eski Bakan Güldal Akşit hayatını kaybetti!

Güldal Akşit hayatı ile ilgili sorgulamalar ölüm haberinin ardından merak ediliyor. Akşit'in koronavirüs tedavisi gördüğü ve bir süredir hastanede tedavi altında olduğu biliniyordu. Sevenleri acı haberle üzülürken Güldal Akşit kimdir, kaç yaşındaydı, nereli gibi sorulara vatandaşlar yanıt aramaya başladı. Güldal Akşit Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir. İşte Güldal Akşit hakkında merak edilenler…