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Haberler Yaşam Güldal Akşit kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? Eski Bakan Güldal Akşit hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 03.12.2021 11:01 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 11:20

Güldal Akşit kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? Eski Bakan Güldal Akşit hayatını kaybetti!

Türk siyasetçi, eski Turizm ve Devlet Bakanı Güldal Akşit ölüm haberi son dakika olarak duyuruldu. Ajanslardan gelen son dakika bilgisine göre bir süredir hastanede tedavi gören Akşit 61 yaşında hayata gözlerini yumdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bakanımız, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız; yol arkadaşımız, dava ve çalışma arkadaşımız, Güldal Akşit Ablamızın Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu öğrendik" mesajını paylaştı. Yaşanan gelişme üzerinde Güldal Akşit hayatı merak ediliyor. Peki Güldal Akşit kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı?

Güldal Akşit kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? Eski Bakan Güldal Akşit hayatını kaybetti!

Güldal Akşit hayatı ile ilgili sorgulamalar ölüm haberinin ardından merak ediliyor. Akşit'in koronavirüs tedavisi gördüğü ve bir süredir hastanede tedavi altında olduğu biliniyordu. Sevenleri acı haberle üzülürken Güldal Akşit kimdir, kaç yaşındaydı, nereli gibi sorulara vatandaşlar yanıt aramaya başladı. Güldal Akşit Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir. İşte Güldal Akşit hakkında merak edilenler…

Güldal Akşit kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? Eski Bakan Güldal Akşit hayatını kaybetti!

GÜLDAL AKŞİT KİMDİR?

Güldal Akşit 23 Ocak 1960'da Malatya, Türkiye'de dünyaya geldi. 3 Aralık 2021 tarihinde hayatını kaybetti. Türk siyasetçi, eski TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı. Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Serbest avukat olarak çalışma hayatına başladı. Polisan Holding AŞ'de Başhukuk Müşavirliği görevini yürüttü. Malatya Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet ve Malatya Platformu üyeliklerinde bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu.

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Güldal Akşit kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? Eski Bakan Güldal Akşit hayatını kaybetti!

22. Dönem İstanbul Milletvekili. 58. Hükümet'te Turizm Bakanı, 59. Hükümet'te Turizm Bakanı ve Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

Eski İçişleri Bakanlığı müsteşarı ve milletvekili Galip Demirel'in kızıdır.

Evli ve İngilizce bilmektedir.

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