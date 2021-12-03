Güldal Akşit kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? Eski Bakan Güldal Akşit hayatını kaybetti!

Türk siyasetçi, eski Turizm ve Devlet Bakanı Güldal Akşit ölüm haberi son dakika olarak duyuruldu. Ajanslardan gelen son dakika bilgisine göre bir süredir hastanede tedavi gören Akşit 61 yaşında hayata gözlerini yumdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bakanımız, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız; yol arkadaşımız, dava ve çalışma arkadaşımız, Güldal Akşit Ablamızın Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu öğrendik" mesajını paylaştı. Yaşanan gelişme üzerinde Güldal Akşit hayatı merak ediliyor. Peki Güldal Akşit kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı?