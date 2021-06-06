Gülen Gözler filmi konusu nedir, karakterleri ve oyuncuları kimler? Gülen Gözler nerede ve ne zaman çekildi?

GÜLEN GÖZLER KONUSU

Yaşar Usta'nın en düşkün olduğu kızı İsmet ise Yunus'un oğlu Temel'le evlenir. Ancak Temel babası tarafından evlatlıktan reddedilir. Nedret ablası gibi sevdiği adamla evlenmenin hayalini kurar ancak sevgilisi henüz üniversite öğrencisi olduğu için babasının buna engel olacağını bilir. Bu yüzden sevgilisini ona zengin bir mühendis olarak tanıtır. Çeşitli badireler sonucu Yaşar Usta Yunus'a borçlanır. Günün sonunda iyiler kazanır ve öyle bir an gelir ki Yunus Yaşar Usta'nın ayağına gelir. Ailesinin mutluluğunu düşünen Yaşar Usta kızlarını istedikleri kişilerle evlendirmeye karar verir.