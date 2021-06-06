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Haberler Yaşam Gülen Gözler filmi konusu nedir, karakterleri ve oyuncuları kimler? Gülen Gözler nerede ve ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 06.06.2021 16:47 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 16:47

, karakterleri ve oyuncuları kimler? Gülen Gözler nerede ve ne zaman çekildi?

Yeşilçam filmleri arasında en çok izlenenler arasına giren Gülen Gözler filmi bu akşam televizyon yayın akışında yer alıyor. Ertem Eğilmez yönetmenliğinde çekilen ve Adile Naşit, Halit Akçatepe, Münir Özkul, Müjde Ar, Şener Şen, Ayşen Gruda, Şevket Altuğ gibi isimlerin yer aldığı film, Türk filmlerini takip edenlerin radarına girdi. , karakterleri ve oyuncuları kimler sorgularıyla araştırılan film bu akşam Show TV'de yayınlanacak. Gülen Gözler nerede ve ne zaman çekildi sorusu da filme ilişkin merak edilenler arasında yer alıyor.

Gülen Gözler filmi konusu nedir, karakterleri ve oyuncuları kimler? Gülen Gözler nerede ve ne zaman çekildi?

Gülen Gözler filmi bu akşam saat 22:00'de ekranlara gelecek. Yedi Bela Hüsnü filminin ardından Türk filmi sevenlerle buluşacak olan film, , karakterleri ve oyuncuları kimler gibi sorularla inceleniyor. Gülen Gözler nerede ve ne zaman çekildi sorusu da bu bağlamda filmle ilgili incelenenler arasında yer alıyor.

Gülen Gözler filmi konusu nedir, karakterleri ve oyuncuları kimler? Gülen Gözler nerede ve ne zaman çekildi?

GÜLEN GÖZLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yaşar Usta ve eşi Nezaket, beş yetişkin kızlarıyla birlikte İstanbul'da yaşamaktadır. Yaşar Usta, cimriliği ve hilekarlığıyla zengin olan eski arkadaşı Yunus'un inşaatlarında doğramacılık yaparak kalabalık ailesinin geçimini sağlamaktadır. Yaşar Usta'nın büyük kızı Fikret'e aşık olan pilot Vecihi sürekli olarak ailenin kapısını çalmaktadır. Ancak Yaşar Usta kızını ona vermemekte ısrarcıdır. Diğer kızı Hikmet ise marangozhane çıraklarının ilgisini üzerine çeker.

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Gülen Gözler filmi konusu nedir, karakterleri ve oyuncuları kimler? Gülen Gözler nerede ve ne zaman çekildi?

GÜLEN GÖZLER KONUSU

Yaşar Usta'nın en düşkün olduğu kızı İsmet ise Yunus'un oğlu Temel'le evlenir. Ancak Temel babası tarafından evlatlıktan reddedilir. Nedret ablası gibi sevdiği adamla evlenmenin hayalini kurar ancak sevgilisi henüz üniversite öğrencisi olduğu için babasının buna engel olacağını bilir. Bu yüzden sevgilisini ona zengin bir mühendis olarak tanıtır. Çeşitli badireler sonucu Yaşar Usta Yunus'a borçlanır. Günün sonunda iyiler kazanır ve öyle bir an gelir ki Yunus Yaşar Usta'nın ayağına gelir. Ailesinin mutluluğunu düşünen Yaşar Usta kızlarını istedikleri kişilerle evlendirmeye karar verir.

Gülen Gözler filmi konusu nedir, karakterleri ve oyuncuları kimler? Gülen Gözler nerede ve ne zaman çekildi?

GÜLEN GÖZLER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlendiği Gülen Gözler filmi, 1977 yılında İstanbul'un Yeşilköy ilçesinde çekilmiştir. Dram-komedi tarzındaki bu film, Yaşar Usta ve Vecihi'nin replikleriyle Türk sinemasında unutulmazlar arasına girmiştir. Film güldürü amacı taşımasının yanında gençlerin aile ekonomisini umursamamalarını ve duyarsızlığını eleştirmektedir.

Gülen Gözler filmi konusu nedir, karakterleri ve oyuncuları kimler? Gülen Gözler nerede ve ne zaman çekildi?

GÜLEN GÖZLER FİLMİ OYUNCULARI

Münir Özkul - Yaşar Usta

Adile Naşit - Nezaket (Yaşar'ın karısı)

Müjde Ar - İsmet (Yaşar'ın kızı)

Şener Şen - Vecihi

Ayşen Gruda - Fikret (Yaşar'ın kızı)

Halit Akçatepe - Dursun (Yunus'un küçük oğlu)

Itır Esen Nedret - (Yaşar'ın kızı)

Şevket Altuğ - Laz Şevket (Evin talibi)

Lale Ilgaz - Hasret (Yaşar'ın kızı)

Nejat Gürçen - Yunus (Temel ve Dursun'un babası, müteahhit)

Sevda Aktolga - Hikmet (Yaşar'ın kızı)

Mahmut Hekimoğlu - Temel (Yunus'un büyük oğlu)

Ahmet Sezerel - Orhan (Nedret'in kocası)

Tuncay Akça - Tuncay (Yaşar Usta'nın çırağı)

İhsan Yüce - Hasan Usta

Ahmet Arıman - Ahmet (Yaşar Usta'nın çırağı)

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