Gülen Gözler filmi konusu nedir, karakterleri ve oyuncuları kimler? Gülen Gözler nerede ve ne zaman çekildi?

GÜLEN GÖZLER FİLMİ OYUNCULARI
Münir Özkul - Yaşar Usta
Adile Naşit - Nezaket (Yaşar'ın karısı)
Müjde Ar - İsmet (Yaşar'ın kızı)
Şener Şen - Vecihi
Ayşen Gruda - Fikret (Yaşar'ın kızı)
Halit Akçatepe - Dursun (Yunus'un küçük oğlu)
Itır Esen Nedret - (Yaşar'ın kızı)
Şevket Altuğ - Laz Şevket (Evin talibi)
Lale Ilgaz - Hasret (Yaşar'ın kızı)
Nejat Gürçen - Yunus (Temel ve Dursun'un babası, müteahhit)
Sevda Aktolga - Hikmet (Yaşar'ın kızı)
Mahmut Hekimoğlu - Temel (Yunus'un büyük oğlu)
Ahmet Sezerel - Orhan (Nedret'in kocası)
Tuncay Akça - Tuncay (Yaşar Usta'nın çırağı)
İhsan Yüce - Hasan Usta
Ahmet Arıman - Ahmet (Yaşar Usta'nın çırağı)