Giriş Tarihi: 29.07.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024
16:37
Gülen Gözler oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Gülen Gözler filmi nerede çekildi, kaç yılında yayımlandı?
Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini yaptığı Gülen Gözler oyuncuları ve konusu ile gündemde. Yeşilçam'ın kült yapımlarından olan film bu akşam yeniden sinemaseverler ile buluşacak. Şener Şen, Adile Naşit, Münir Özkul gibi isimleri ağırlayan yapım Vecihi karakteri ile dikkat çekiyor. Peki; Gülen Gözler filmi nerede çekildi, kaç yılında yayımlandı?