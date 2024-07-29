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Giriş Tarihi: 29.07.2024 16:37 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 16:37

Gülen Gözler oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Gülen Gözler filmi nerede çekildi, kaç yılında yayımlandı?

Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini yaptığı Gülen Gözler oyuncuları ve konusu ile gündemde. Yeşilçam'ın kült yapımlarından olan film bu akşam yeniden sinemaseverler ile buluşacak. Şener Şen, Adile Naşit, Münir Özkul gibi isimleri ağırlayan yapım Vecihi karakteri ile dikkat çekiyor. Peki; Gülen Gözler filmi nerede çekildi, kaç yılında yayımlandı?

Gülen Gözler oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Gülen Gözler filmi nerede çekildi, kaç yılında yayımlandı?

Gülen Gözler oyuncuları arasında dönemin birçok ünlü ismi yer alıyor. Sıcak bir aile hikayesine odaklanan yapımda komedi unsurları kadar hüzün de yer yer dikkat çekiyor. Filmi izlemek isteyenler ekran başında. Peki; 1977 yapımı Gülen Gözler filmi nere çekildi?

Gülen Gözler oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Gülen Gözler filmi nerede çekildi, kaç yılında yayımlandı?

GÜLEN GÖZLER KONUSU

Yaşar Usta geniş ailesiyle beraber İstanbul'da yaşamaktadır. Karısı, beş kızı ve kendisinden oluşan bu kalabalık ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için çok çalışmak zorundadır.

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Gülen Gözler oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Gülen Gözler filmi nerede çekildi, kaç yılında yayımlandı?

Her şeyin yanında da kızlarının fikirlerini pek de umursamayarak, onlar için uygun damat adayları aramaktadır. Geçim derdi, gönül dertleriyle birleşmenin arifesindedir.

Gülen Gözler oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Gülen Gözler filmi nerede çekildi, kaç yılında yayımlandı?

GÜLEN GÖZLER OYUNCULARI

Münir Özkul - Yaşar Usta
Adile Naşit - Nezaket (Yaşar'ın karısı)
Müjde Ar - İsmet (Yaşar'ın kızı)
Şener Şen - Vecihi
Ahmet Sezerel - Orhan (Nedret'in kocası)
Itır Esen - Nedret (Yaşar'ın kızı)
Mahmut Hekimoğlu - Temel (Yunus'un büyük oğlu)
Ayşen Gruda - Fikret (Yaşar'ın kızı)
Halit Akçatepe - Dursun (Yunus'un küçük oğlu)
Şevket Altuğ - Laz Şevket (Evin talibi)
Sevda Aktolga - Hikmet (Yaşar'ın kızı)
Nejat Gürçen - Yunus (Temel ve Dursun'un babası, müteahhit)
Lale Ilgaz - Hasret (Yaşar'ın kızı)
Tuncay Akça - Tuncay (Yaşar Usta'nın çırağı)
İhsan Yüce - Hasan Usta
Ahmet Arıman - Ahmet (Yaşar Usta'nın çırağı)
İhsan Bilsev - Muammer (İnşaat ustası)
Talat Dumanlı - Görücü

Gülen Gözler oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Gülen Gözler filmi nerede çekildi, kaç yılında yayımlandı?

GÜLEN GÖZLER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı Yeşilköy semtinde çekildi.

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