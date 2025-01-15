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Gülermak Ağır Sanayi İnşaat (GLMRK) halka arz sonuçları açıklandı! Gülermak borsada ne zaman işlem görecek?
Giriş Tarihi: 15.01.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
14:02
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat (GLMRK) halka arz sonuçları açıklandı! Gülermak borsada ne zaman işlem görecek?
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat'ın (GLRMK) halka arz sonuçları yatırımcılar tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Şirketin halka arzına yoğun ilgi gösterilirken, bireysel yatırımcılara kaç lot dağıtıldığı ve payların borsada işlem görmeye başlayacağı tarih merak konusu oldu. Peki, Gülermak borsada ne zaman işlem görecek? İşte, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat (GLMRK) halka arz sonuçları...