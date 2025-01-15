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Haberler Yaşam Gülermak Ağır Sanayi İnşaat (GLMRK) halka arz sonuçları açıklandı! Gülermak borsada ne zaman işlem görecek?
Giriş Tarihi: 15.01.2025 14:02 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 14:02

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat (GLMRK) halka arz sonuçları açıklandı! Gülermak borsada ne zaman işlem görecek?

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat'ın (GLRMK) halka arz sonuçları yatırımcılar tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Şirketin halka arzına yoğun ilgi gösterilirken, bireysel yatırımcılara kaç lot dağıtıldığı ve payların borsada işlem görmeye başlayacağı tarih merak konusu oldu. Peki, Gülermak borsada ne zaman işlem görecek? İşte, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat (GLMRK) halka arz sonuçları...

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat GLMRK halka arz sonuçları açıklandı! Gülermak borsada ne zaman işlem görecek?

Borsaya yeni bir soluk getirecek Gülermak Ağır Sanayi İnşaat'ın (GLRMK) halka arzı sonuçları açıklandı. Yatırımcıların yoğun katılımıyla gerçekleşen süreçte bireysel yatırımcılara düşen lot sayısı ve işlem tarihine ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat (GLMRK) halka arz borsada ne zaman işlem görecek?

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat GLMRK halka arz sonuçları açıklandı! Gülermak borsada ne zaman işlem görecek?

GÜLERMAK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. (GLRMK) halka arzında toplam 595.287 bireysel yatırımcıya hisse dağıtımı yapıldı. 08-09-10 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arzda satışa sunulan payların %5′ inden fazlasını alan yatırımcı bulunmuyor. Halka arzda bireysel katılımcılara ortalam 27 Lot (3375 TL) dağıtım gerçekleşti.

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Gülermak Ağır Sanayi İnşaat GLMRK halka arz sonuçları açıklandı! Gülermak borsada ne zaman işlem görecek?

GÜLERMAK HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. borsa işlem tarihi henüz açıklanmadı. Şirketin bu hafta GLRMK koduyla Yıldız Pazar'da işleme başlayacağı tahmin ediliyor.

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat GLMRK halka arz sonuçları açıklandı! Gülermak borsada ne zaman işlem görecek?

GÜLERMAK HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat GLMRK halka arz sonuçları açıklandı! Gülermak borsada ne zaman işlem görecek?
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