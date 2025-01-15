Gülermak Ağır Sanayi İnşaat (GLMRK) halka arz sonuçları açıklandı! Gülermak borsada ne zaman işlem görecek?

Borsaya yeni bir soluk getirecek Gülermak Ağır Sanayi İnşaat'ın (GLRMK) halka arzı sonuçları açıklandı. Yatırımcıların yoğun katılımıyla gerçekleşen süreçte bireysel yatırımcılara düşen lot sayısı ve işlem tarihine ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat (GLMRK) halka arz borsada ne zaman işlem görecek?