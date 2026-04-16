Haberler Yaşam Gülistan Doku cinayetinde delilleri karartan eski polisten itiraf! Gülistan'ın dijital hesaplarına böyle erişmiş
Giriş Tarihi: 16.04.2026 22:31 Güncelleme Tarihi: 16.04.2026 22:32

Tunceli'de 2020 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku'nun soruşturmasında, eski polis Gökhan Ertok'tan itiraf geldi. Ertok, annesinin önceden kullandığı cep telefonuna Gülistan'ın SIM kartını takıp Instagram ve WhatsApp uygulamalarında işlem yaptığını anlattı.

Halit TURAN
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan tutuklama talebi dosyasında, Gülistan Doku'ya ait dijital veriler üzerinde yapılan hukuka aykırı müdahaleler gün yüzüne çıktı.

Ulusal Kriminal Büro tarafından hazırlanan bilirkişi raporuna göre, Doku'nun kaybolmasından kısa bir süre sonra şüpheli Gökhan Ertok'un, genç kıza ait Instagram hesabına yetkisiz erişim sağladığı tespit edildi.

WHATSAPP VE INSTAGRAM HESAPLARINA MÜDAHALE EDİLDİ

Dosyada yer alan bilgilere göre şüpheli Ertok, Gülistan Doku'nun ailesi tarafından çıkartılan ve dönemin Valisi Tuncay Sonel tarafından aileden alınan yedek SIM kartı bir cihaza takarak Doku'nun sosyal medya hesaplarına giriş yaptığını kabul etti. 17 ve 18 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleşen bu erişimler sırasında, şüphelinin uzun süre hesaplarda kaldığı ve WhatsApp uygulaması üzerinden de birtakım işlemler gerçekleştirdiği belirlendi.

İTİRAF GELDİ

Gökhan Ertok savunmasında Gülistan Doku'nun dijital hesaplarına eriştiğini kabul ederek Gülistan Doku'nun ailesi tarafından yedek olarak çıkarılan SIM kartı, daha önce annesinin kullandığı ancak marka ve modelini hatırlamadığı bir cihaza taktığını kabul etti.

Bu SIM kart aracılığıyla Gülistan Doku'nun Instagram hesabına girdiğini ve hesapta uzun süre kaldığını itiraf etti. Instagram hesabına girişinin ardından Doku'nun WhatsApp uygulamasına da girdiğini ve burada bir takım işlemler gerçekleştirdiğini söyledi.

Şüphelinin bu itiraflarının yanı sıra Ulusal Kriminal Büro tarafından hazırlanan bilirkişi raporu ve HTS kayıtlarının, 17-18 Ocak 2020 tarihlerinde bu hesaplara hukuka aykırı şekilde girildiğini doğruladı.

Başsavcılık, şüphelinin eski bir polis memuru olması nedeniyle delilleri karartma veya yönlendirme ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekti.

Şüphelinin üzerine atılı, Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme, Bilişim Sistemindeki Verileri Bozma, Yok Etme, Erişilmez Kılma ve Sisteme Veri Yerleştirme suçlarından tutuklanması istedi.

Savcılıkça ifadeleri alınan 4 zanlıdan eski polis memuru Gökhan Ertok, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

