Haberler Yaşam Gülistan Doku soruşturması derinleşiyor! Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve eski Başhekim gözaltında
Giriş Tarihi: 17.04.2026 20:28 Güncelleme Tarihi: 17.04.2026 21:00

Son dakika haberleri... Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlamasıyla soruşturma başlattı. Başsavcılık, adli sürecin yanı sıra İçişleri Bakanlığı'na yazı göndererek vali hakkında idari yönden gereğinin yapılmasını talep etti. Yürütülen soruşturma kapsamında Tuncay Sonel, Elazığ'da, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, ise Bursa'da gözaltına alındı.

SENA UYANER
ERKAN KÖSE
Gülistan Doku dosyasında soruşturma süreci, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın operasyonuyla başladı. Bu operasyonda, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Elde edilen deliller sonucunda, dönemin Valisi Tuncay Sonel'in, Türk Ceza Kanunu'nun 281. maddesinde yer alan "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçunu işlediğine dair yeterli şüpheye ulaşıldığı belirtildi.

ESKİ VALİ GÖZALTINA ALINDI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmekte olduğu Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel Elazığ'da gözaltına alındı.

SAVCILIKTAN BAKANLIĞA: "İDARİ YÖNDEN GEREĞİ YAPILSIN"

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuncay Sonel'in eylemlerinin "kişisel suç" mahiyetinde olduğunu saptayarak soruşturma işlemlerine başladı. Başsavcılık, hazırladığı dosyayı İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne gönderdi. Gönderilen yazıda, suç tarihinde Vali olarak görev yapan Sonel hakkında idari yönden gereğinin takdir ve ifası için ilgili evrakların sunulduğu açıkça ifade edildi.

YASAL SÜREÇ ERZURUM'DA YÜRÜYECEK

Mevcut yasalar gereği Vali ve Kaymakamların kişisel suçlarına bakma yetkisi, bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu için dosya Erzurum'da karara bağlanacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI: "SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Sağlık Bakanlığı, Gülistan Doku soruşturması kapsamında hastane kayıtlarının silindiği iddiaları üzerine, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Tunceli'de bahse konu olaya ilişkin Bakanlığımızca soruşturma başlatılmış, konuyla ilgili müfettiş görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

BAŞHEKİM DE GÖZALTINA ALINDI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmekte olduğu Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, Bursa'da gözaltına alındı.

4 İSME DAHA TUTUKLAMA TALEBİ

Gülistan Doku soruşturması kapsamında bugün ifadeleri alınan şüpheliler Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Güven, Cemile Yücer tutuklanmaları talebiyle; şüpheli Uğurcan Açıkgöz ise yurt dışı yasağı şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

