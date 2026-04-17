Gülistan Doku soruşturması derinleşiyor! Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve eski Başhekim gözaltında

SAVCILIKTAN BAKANLIĞA: "İDARİ YÖNDEN GEREĞİ YAPILSIN"

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuncay Sonel'in eylemlerinin "kişisel suç" mahiyetinde olduğunu saptayarak soruşturma işlemlerine başladı. Başsavcılık, hazırladığı dosyayı İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne gönderdi. Gönderilen yazıda, suç tarihinde Vali olarak görev yapan Sonel hakkında idari yönden gereğinin takdir ve ifası için ilgili evrakların sunulduğu açıkça ifade edildi.