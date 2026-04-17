Gülistan Doku soruşturması derinleşiyor! Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve eski Başhekim gözaltında
Giriş Tarihi: 17.04.2026 20:28
Güncelleme Tarihi: 17.04.2026 21:00
Gülistan Doku soruşturması derinleşiyor! Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve eski Başhekim gözaltında
Son dakika haberleri... Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlamasıyla soruşturma başlattı. Başsavcılık, adli sürecin yanı sıra İçişleri Bakanlığı'na yazı göndererek vali hakkında idari yönden gereğinin yapılmasını talep etti. Yürütülen soruşturma kapsamında Tuncay Sonel, Elazığ'da, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, ise Bursa'da gözaltına alındı.