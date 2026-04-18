Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınanların ifadesi ortaya çıktı: "Vali beyin selamı var, Zeinal’ı getirin"

"HASTANE KAYDININ TARİHİNİ HATIRLAMIYORUM"

Gülistan'ın ablası Aygül Doku ile mahkemelik olduklarını anımsatan Yücer, "Karşılıklı Aygül ile yazışırken kendisine benim Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarını sorguladığım ekran görüntüsünü Aygül'e attım. Kendisi de bana "Bu dosyada yok" dedi. Müteakibinde dosyada olmayan hastane kaydının tarihini hatırlamıyorum. Bu konuya yönelik ekran görüntüleri ve fotoğraflar teslim ettiğim telefonumda mevcuttur. Ayrıca telefonumda bu telefon ile yaptığım watsap görüşmeleri ve görüşmelere ait ekran fotoğrafları da mevcuttur. Ben Gülistan Doku'nun neden kaybolduğu yada öldürüldüğü konusunda herhangi bir bilgi sahibi değilim. Bu konu üzerine Zeinal ile konuştuğumda bana çok açıklayıcı bir şey söylemedi. Bana sadece Gülistan'ın kendisi ile tekrar barışmak istediğini söylemişti. (Gülistan'ın) kimden korktuğu konusunda da bir bilgim yoktur. Neden korktuğu konusunda gerçekten hiçbir şekilde bilgim yoktur. Gülistan Doku'nun hamile olup olmadığını bilemiyorum" dedi.