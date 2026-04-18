Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınanların ifadesi ortaya çıktı: "Vali beyin selamı var, Zeinal’ı getirin"
Giriş Tarihi: 18.04.2026 19:59
Güncelleme Tarihi: 18.04.2026 20:19
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında 6 yıl sonra sıcak gelişmeler yaşanıyor. Soruşturma kapsamında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 10'u tutuklanırken gözaltına alınanların ifadesine SABAH ulaştı.