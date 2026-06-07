Haberler
Yaşam
Güller ve Günahlar 31. bölüm izle: Kanal D ile Güller ve Günahlar son bölüm izle bilgisi
Giriş Tarihi: 07.06.2026 10:01
Güller ve Günahlar 31. bölüm izle: Kanal D ile Güller ve Günahlar son bölüm izle bilgisi
Kanal D'nin Cumartesi günleri yayımlanan dizisinde bu hafta düğün telaşı ve sarsıcı sırlar bir arada yaşanıyor. Güller ve Günahlar 31. bölüm izle ekranı üzerinden takip edilebilecek yeni bölümde, Tecer ailesinde gizli kalmış gerçeklerin ortaya çıkmasıyla kartlar yeniden dağıtılıyor.