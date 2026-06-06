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Güller ve Günahlar 31. bölüm izle! Kanal D ile Güller ve Günahlar yeni bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 06.06.2026 19:01
Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 19:03
Güller ve Günahlar 31. bölüm izle! Kanal D ile Güller ve Günahlar yeni bölümde neler olacak?
Kanal D'nin Cumartesi günleri yayımlanan dizisinde bu hafta düğün telaşı ve sarsıcı sırlar bir arada yaşanıyor. Güller ve Günahlar 31. bölüm izle ekranı üzerinden takip edilebilecek yeni bölümde, Tecer ailesinde gizli kalmış gerçeklerin ortaya çıkmasıyla kartlar yeniden dağıtılıyor.