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Haberler Yaşam Güller ve Günahlar 31. bölüm izle! Kanal D ile Güller ve Günahlar yeni bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 06.06.2026 19:01 Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 19:03

Güller ve Günahlar 31. bölüm izle! Kanal D ile Güller ve Günahlar yeni bölümde neler olacak?

Kanal D'nin Cumartesi günleri yayımlanan dizisinde bu hafta düğün telaşı ve sarsıcı sırlar bir arada yaşanıyor. Güller ve Günahlar 31. bölüm izle ekranı üzerinden takip edilebilecek yeni bölümde, Tecer ailesinde gizli kalmış gerçeklerin ortaya çıkmasıyla kartlar yeniden dağıtılıyor.

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Güller ve Günahlar 31. bölüm izle! Kanal D ile Güller ve Günahlar yeni bölümde neler olacak?

Başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in paylaştığı dizi, ekranlara gelecek yeni bölümüyle izleyicileri ile buluşacak. Serhat ve Zeynep adım adım yeni bir hayata yürürken, arka planda dönen oyunlar evlilik hazırlıklarına gölge düşürüyor.

Güller ve Günahlar 31. bölüm izle! Kanal D ile Güller ve Günahlar yeni bölümde neler olacak?

GÜLLER VE GÜNAHLAR 31. BÖLÜM İZLE

Kanal D ekranlarında takip edilen dizinin yeni bölümü yayımlandığında aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/guller-ve-gunahlar

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Güller ve Günahlar 31. bölüm izle! Kanal D ile Güller ve Günahlar yeni bölümde neler olacak?

GÜLLER VE GÜNAHLAR YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Zeynep düğün hazırlıkları yaparken bu özel günün lekelenmesi endişesi taşır.

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Güller ve Günahlar 31. bölüm izle! Kanal D ile Güller ve Günahlar yeni bölümde neler olacak?

Hayal öğrendiği bir gerçeğin acısıyla şoke edici bir karar alır. Serhat, basına haber uçuranın kim olduğunu öğrenir ve aile yine karışır.

Güller ve Günahlar 31. bölüm izle! Kanal D ile Güller ve Günahlar yeni bölümde neler olacak?

Serhat, Zeynep'le yeni bir hayata adım adım yaklaşırken sular durulacak gibi görünmemektedir.

Güller ve Günahlar 31. bölüm izle! Kanal D ile Güller ve Günahlar yeni bölümde neler olacak?
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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