Güller ve Günahlar 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile takip ediliyor

Başrollerinde Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'i buluşturan yapım, her hafta izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. Serhat ve Zeynep'in hayatındaki büyük dönüm noktası netleşirken gelecek haftanın ipuçlarını barındıran tanıtım videosu merak konusu oldu.