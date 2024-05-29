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Haberler Yaşam Gülşah Çomoğlu kimdir, öldü mü, hastalığı neydi? Eşi Gökhan Günal acı haberi sosyal medyadan paylaştı!
Giriş Tarihi: 29.05.2024 18:44 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 18:44

Gülşah Çomoğlu kimdir, öldü mü, hastalığı neydi? Eşi Gökhan Günal acı haberi sosyal medyadan paylaştı!

Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Behzat Ç Bir Ankara Polisiyesi ve Kasaba Doktoru gibi birçok başarılı projede yer alan Gülşah Çomoğlu kimdir merak ediliyor. 2 yıl önce kızı Pera'yı kucağına alan 38 yaşındaki Gülşah Çomoğlu bir süredir tedavi görüyordu. Son olarak hastaneye kaldırılan Çomoğlu'nun sağlık durumuna yönelik açıklama eşi Gökhan Günal'dan geldi. Peki, Gülşah Çomoğlu kimdir, öldü mü, hastalığı neydi? İşte detaylar…

Gülşah Çomoğlu kimdir, öldü mü, hastalığı neydi? Eşi Gökhan Günal acı haberi sosyal medyadan paylaştı!

Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Kasaba Doktoru gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu 2 yıldır kanser tedavisi görüyordu. 2 yıl önce kızı Pera'yı kucağına alan 38 yaşındaki Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti. Acı haberi eşi Gökhan Günal sosyal medyadan duyurdu. Peki, Gülşah Çomoğlu kimdir, öldü mü, hastalığı neydi? İşte detaylar…

Gülşah Çomoğlu kimdir, öldü mü, hastalığı neydi? Eşi Gökhan Günal acı haberi sosyal medyadan paylaştı!

EŞİ GÖKHAN GÜNAL ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU!

Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Behzat Ç Bir Ankara Polisiyesi ve Kasaba Doktoru gibi birçok dizide rol alan oyuncu Gülşah Çomoğlu, hayatını kaybetti.

2 yıl önce kızı Pera'yı kucağına alan 38 yaşındaki Gülşah Çomoğlu, kanser tedavisi görüyordu.

Acı haberi Gülşah Çomoğlu'nun eşi Gökhan Günal, Instagram sayfasından şu sözlerle duyurdu:

"Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımızın annesi Gülşah Çomoğlu'nu maalesef kaybettik. Cenazesi yarın perşembe günü öğle namazını müteakip Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kalkacak. Kanlıca Camii'nde defnedilecektir."

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Gülşah Çomoğlu kimdir, öldü mü, hastalığı neydi? Eşi Gökhan Günal acı haberi sosyal medyadan paylaştı!

Aynı zamanda oyuncu İlayda Alişan'ın da kuzeni olan Çomoğlu'nun vefat haberi sanat camiasını derinden sarstı.

İlayda Alişan kuzeni Gülşah Çomoğlu'nun vefat haberini ve cenaze bilgilerini paylaştı.

Gülşah Çomoğlu kimdir, öldü mü, hastalığı neydi? Eşi Gökhan Günal acı haberi sosyal medyadan paylaştı!

'SEN BENİ BİTİRDİN GÜLŞAH'

Oyuncu Ceren Karakoç da arkadaşının fotoğrafını "Ah Gülşah güzel arkadaşım. Sen beni bitirdin. Gittiğin yer incitmesin seni." mesajıyla paylaştı.

Gülşah Çomoğlu kimdir, öldü mü, hastalığı neydi? Eşi Gökhan Günal acı haberi sosyal medyadan paylaştı!

GÜLŞAH ÇOMOĞLU KİMDİR?

Gülşah Çomoğlu, 30 Mayıs 1986 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi Konservatuvar Bölümü'nden mezun olan Gülşah Çomoğlu, başarısı sayesinde kısa sürede yapımcılar tarafından aranan oyuncular arasına girdi.

"İki Efendinin Kuşağı", "Troyalı Kadınlar", "Kafatası", "Yeşil Kuş", "Tanrı", "Hürrem Sultan", "Camdan Kalp" ve "Venedik Taciri" adlı tiyatro oyunlarında rol aldı.

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