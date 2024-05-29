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Gülşah Çomoğlu kimdir, öldü mü, hastalığı neydi? Eşi Gökhan Günal acı haberi sosyal medyadan paylaştı!
Giriş Tarihi: 29.05.2024 18:44
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
18:44
Gülşah Çomoğlu kimdir, öldü mü, hastalığı neydi? Eşi Gökhan Günal acı haberi sosyal medyadan paylaştı!
Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Behzat Ç Bir Ankara Polisiyesi ve Kasaba Doktoru gibi birçok başarılı projede yer alan Gülşah Çomoğlu kimdir merak ediliyor. 2 yıl önce kızı Pera'yı kucağına alan 38 yaşındaki Gülşah Çomoğlu bir süredir tedavi görüyordu. Son olarak hastaneye kaldırılan Çomoğlu'nun sağlık durumuna yönelik açıklama eşi Gökhan Günal'dan geldi. Peki, Gülşah Çomoğlu kimdir, öldü mü, hastalığı neydi? İşte detaylar…