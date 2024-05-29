Gülşah Çomoğlu kimdir, öldü mü, hastalığı neydi? Eşi Gökhan Günal acı haberi sosyal medyadan paylaştı!

EŞİ GÖKHAN GÜNAL ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU!

Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Behzat Ç Bir Ankara Polisiyesi ve Kasaba Doktoru gibi birçok dizide rol alan oyuncu Gülşah Çomoğlu, hayatını kaybetti.

2 yıl önce kızı Pera'yı kucağına alan 38 yaşındaki Gülşah Çomoğlu, kanser tedavisi görüyordu.

Acı haberi Gülşah Çomoğlu'nun eşi Gökhan Günal, Instagram sayfasından şu sözlerle duyurdu:

"Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımızın annesi Gülşah Çomoğlu'nu maalesef kaybettik. Cenazesi yarın perşembe günü öğle namazını müteakip Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kalkacak. Kanlıca Camii'nde defnedilecektir."