Gümrü Antlaşması Tarihi - Gümrü Antlaşması Kimler Arasında İmzalanmıştır, Önemi Nedir?

GÜMRÜ ANTLAŞMASI NEDİR?

Gümrü Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Hükûmeti ile Ermenistan arasında imzalanmış olan ve Doğu Cephesi'nde savaşı sona erdiren bir barış antlaşmasıdır. TBMM'nin uluslararası alanda imzaladığı ilk resmî antlaşma olma özelliğini taşır. Ayrıca bu antlaşma, Sevr Antlaşması'nı hükümsüz kılan ilk belge olması bakımından da tarihî bir öneme sahiptir.