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Haberler Yaşam Gümüşhane’de Gezilecek Yerler 2023 - Gümüşhane Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi
Giriş Tarihi: 18.01.2023 16:39 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 16:39

Gümüşhane’de Gezilecek Yerler 2023 - Gümüşhane Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

Dağların arasında uzanmış vadiler üzerinde kurulmuş bir şehir olarak bilinen Gümüşhane, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kısmında yer almaktadır. Kentteki arkeolojik çalışmalar sonucunda ilk yerleşimin 3.500 yıl önce başladığı bilinmektedir. Gümüşhane'de gezilecek yerler, insanlar tarafından sıklıkla araştırılmaktadır. Hem tarihi hem de doğal güzellikler açısından görülmek istenen Gümüşhane'de gezilecek yerler, Gümüşhane gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar hakkındaki haberimizi sizler için derledik...

Gümüşhane’de Gezilecek Yerler 2023 - Gümüşhane Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

Güneyinde Trabzon Dağları, kuzeyinde ise Zigana Dağları bulunan Gümüşhane, engebeli ve dağlık bir arazi yapısına sahiptir. Doğal güzelliklerinin yanı sıra, içerisinde barındırdığı kültürel ve tarihi mekanlar sayesinde tarih sever kişiler tarafından da ziyaret edilmektedir. Dilerseniz, Gümüşhane gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar ile ilgili haberimizi birlikte inceleyelim...

Gümüşhane’de Gezilecek Yerler 2023 - Gümüşhane Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

Gümüşhane'de Gezilecek Yerler

151.000 nüfusa sahip Gümüşhane kentinde toplam beş adet ilçe bulunmaktadır. Tüm ilçelere hem kültür turizmi adına, hem de doğa turizmi adına ziyaret gerçekleştirilebilmektedir. Karadeniz'in doğal güzelliklerinin görülebileceği illerden olan Gümüşhane'de gezilecek yerler şu şekilde örneklendirilebilir;

  • Altınpınar Limni Gölü Tabiat Parkı
  • Santa Harabeleri
  • Krom Vadisi
  • Satala Antik Kenti
  • Karaca Mağarası
  • Kürtün Örümcek Ormanları
  • Sarıçiçek Köy Odaları
  • Kov Kalesi
  • Kadırga Yaylası
  • Tomara Şelalesi
  • Artabel Gölleri Tabiat Parkı
  • Gümüşhane Konakları
  • İmera Manastırı
  • Torul Kalesi Cam Seyir Terası
  • Zigan Dağı Turizm Merkezi
  • İkizevler Kent Müzesi
  • Örümcek Ormanı Tabiatı Koruma Alanı
  • Taşköprü Yaylası
  • Kemaliye Camii
  • Karşıyaka Tabiat Parkı
  • Ulu Camii
  • Çağırgan Baba Türbesi
  • Pir Ahmed Türbesi
  • Surp Karabet Kilisesi
  • Dere Camii Minaresi
  • Hagios Georgios Metropolitik Kilisesi
  • Hagios İonnes Manastır Kilisesi
  • Hagios Stephanos Kilisesi
  • Paşa Hamamı
  • Köse Tabiat Parkı
  • Çağlayandibi Şelalesi Tabiat Parkı
  • Baksı Müzesi
  • Süleymaniye Mahallesi
  • Limni Gölü Tabiat Parkı
  • Zigana Yaylası
  • Erikbeli Yaylası
  • Camiboğazı Yaylası
  • Güvende Yaylası
  • Torul Soğuksu Yaylası
  • Kürtün Barajı
  • Çakırgöl Dağı
  • Zigana Kayak Merkezi
  • İmera Manastırı
  • Vank Kalesi
  • Gümüşhane Köprüsü
  • Sarıçiçek Köy Odaları
  • Süleymaniye Ulu Camii
  • Aydınlar Kilisesi
  • Tohumoğlu Köprüsü
  • Boyunyurt Yaylası
  • Hamsiköy
  • Altındere Vadisi Milli Parkı
  • Canca Kalesi
  • Sultan Süleyman Han Camii
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Gümüşhane’de Gezilecek Yerler 2023 - Gümüşhane Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

Gümüşhane Gezilecek Yerler

Eşsiz doğası ile bilinen Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Gümüşhane; hem yurtiçinden hem de yurtdışından her sene on binlerce turisti ve gezgini topraklarında misafir etmektedir. Gerek kültür turizminin, gerek ise doğa turizminin gerçekleştirilebildiği kentte gezilmesi ve görülmesi gereken birçok mekan bulunmaktadır.

Gümüşhane gezisi sırasında gezilmesi gereken başlıca yerler; Santa Harabeleri, Satala Antik Kenti, Tomara Şelalesi, Kov Kalesi, Gümüşhane Konakları ve Karaca Mağarası olarak belirtilebilir. Doğa turizmi için Gümüşhane gezisine karar veren kişiler, doğa yürüyüşleri, tırmanış, kamp ve bisiklet turları gibi birçok aktiviteyi gerçekleştirebilirler. Bir diğer yandan ise kültür turizmi için bu kente gezi kararlaştıran insanlar, tarih kokan bu mekanları yerinde görmek için yola çıkabilirler.

Gümüşhane’de Gezilecek Yerler 2023 - Gümüşhane Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

Görülmesi Gereken Tarihi Turistik Mekanlar

Gümüşhane denince akla ilk gelen şey, hiç kuşkusuz ki; Karadeniz'den aldığı doğal güzelliğidir. Tabi ki Gümüşhane, doğal güzellik dışında birçok kültürel ve tarihi turistik mekana da ev sahipliği yapmaktadır. İlk yerleşimin 3.500 sene evveline kadar var olduğu bilinen Gümüşhane'de, görülmesi gereken tarihi turistik mekanlar şu şekilde sıralanabilir;

  • İkizevler Kent Müzesi
  • Kov Kalesi
  • Torul Kalesi
  • Canca Kalesi
  • Satala Antik Kenti
  • Kromni Şehri
  • Santa Harabeleri
  • Sarıçiçek Köy Odaları
  • Paşa Hamamı
  • İmera Manastırı
  • Kemaliye Camii
  • Ulu Camii
  • Çağırgan Baba Türbesi
  • Pir Ahmed Türbesi
  • Surp Karabet Kilisesi
  • Dere Camii Minaresi
  • Hagios Georgios Metropolitik Kilisesi
  • Çakırkaya Manastırı
  • Hagios İonnes Manastır Kilisesi
  • Hagios Stephanos Kilisesi
  • Karaca Mağarası
  • Gümüşhane Konakları
  • Baksı Müzesi
  • Süleymaniye Mahallesi
  • Canca Kalesi
  • Sultan Süleyman Han Camii
  • Aydınlar Kilisesi
Gümüşhane’de Gezilecek Yerler 2023 - Gümüşhane Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

Gümüşhane Çevresi Gezilecek Doğal Mekanlar

Soğanlı, Zigana, Kop, Otlukbeli, Çoruh ve Kelkit Dağları ile etrafı çevrili olan Gümüşhane; doğal güzellikleriyle dikkatleri üzerine çeken kentlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Birçok ormanı ve bu ormanlarında çeşit çeşit ağaçları bulunan Gümüşhane ve Gümüşhane çevresi gezilecek doğal mekanlar şu şekildedir;

  • Limni Gölü
  • Tomara Şelalesi
  • Karaca Mağarası
  • Kazıkbeli Yaylası
  • Erikbeli Yaylası ve Turizm Merkezi
  • Kürtün Barajı
  • Artabel Gölleri Tabiat Parkı
  • Kromni Vadisi
  • Boyunyurt Yaylası
  • Zigana Dağı ve Turizm Merkezi
  • Altıntaşlar Yaylası - Kalis Yaylası
  • Çakırgöl Dağı
  • Altındere Vadisi Milli Parkı
  • Torul Soğuksu Yaylası
  • Camiboğazı Yaylası
  • Güvende Yaylası
  • Zigana Yaylası
  • Zigana Kayak Merkezi
  • Çağlayandibi Şelalesi Milli Parkı
  • Örümcek Ormanı Tabiatı Koruma Alanı
  • Taşköprü Yaylası
  • Artabel Gölleri Tabiat Parkı
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