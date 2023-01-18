Gümüşhane’de Gezilecek Yerler 2023 - Gümüşhane Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

Dağların arasında uzanmış vadiler üzerinde kurulmuş bir şehir olarak bilinen Gümüşhane, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kısmında yer almaktadır. Kentteki arkeolojik çalışmalar sonucunda ilk yerleşimin 3.500 yıl önce başladığı bilinmektedir. Gümüşhane'de gezilecek yerler, insanlar tarafından sıklıkla araştırılmaktadır. Hem tarihi hem de doğal güzellikler açısından görülmek istenen Gümüşhane'de gezilecek yerler, Gümüşhane gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar hakkındaki haberimizi sizler için derledik...