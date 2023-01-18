Gümüşhane’de Gezilecek Yerler 2023 - Gümüşhane Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

Gümüşhane Gezilecek Yerler

Eşsiz doğası ile bilinen Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Gümüşhane; hem yurtiçinden hem de yurtdışından her sene on binlerce turisti ve gezgini topraklarında misafir etmektedir. Gerek kültür turizminin, gerek ise doğa turizminin gerçekleştirilebildiği kentte gezilmesi ve görülmesi gereken birçok mekan bulunmaktadır.

Gümüşhane gezisi sırasında gezilmesi gereken başlıca yerler; Santa Harabeleri, Satala Antik Kenti, Tomara Şelalesi, Kov Kalesi, Gümüşhane Konakları ve Karaca Mağarası olarak belirtilebilir. Doğa turizmi için Gümüşhane gezisine karar veren kişiler, doğa yürüyüşleri, tırmanış, kamp ve bisiklet turları gibi birçok aktiviteyi gerçekleştirebilirler. Bir diğer yandan ise kültür turizmi için bu kente gezi kararlaştıran insanlar, tarih kokan bu mekanları yerinde görmek için yola çıkabilirler.