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Gümüşhane'de yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Gümüşhane'de kar tatili için Valilik'ten açıklama geldi...
Giriş Tarihi: 19.02.2025 19:59
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
19:59
Gümüşhane'de yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Gümüşhane'de kar tatili için Valilik'ten açıklama geldi...
Yoğun kar yağışı ve sert hava koşulları nedeniyle birçok şehirde eğitim aksayabiliyor. Gümüşhane'de de hava durumu nedeniyle gözler yetkililerin yapacağı duyuruya çevrildi. Özellikle buzlanma ve don riski, öğrenciler ve veliler için endişe kaynağı oldu. 20 Şubat Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merakla bekleniyor. Peki, Gümüşhane'de yarın okullar tatil mi?