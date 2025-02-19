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Haberler Yaşam Gümüşhane'de yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Gümüşhane'de kar tatili için Valilik'ten açıklama geldi...
Giriş Tarihi: 19.02.2025 19:59 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 19:59

Gümüşhane'de yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Gümüşhane'de kar tatili için Valilik'ten açıklama geldi...

Yoğun kar yağışı ve sert hava koşulları nedeniyle birçok şehirde eğitim aksayabiliyor. Gümüşhane'de de hava durumu nedeniyle gözler yetkililerin yapacağı duyuruya çevrildi. Özellikle buzlanma ve don riski, öğrenciler ve veliler için endişe kaynağı oldu. 20 Şubat Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merakla bekleniyor. Peki, Gümüşhane'de yarın okullar tatil mi?

Gümüşhane’de yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Gümüşhane’de kar tatili için Valilik’ten açıklama geldi...

Yoğun kar yağışı ve buzlanma, Gümüşhane'de hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava koşullarının eğitimde aksamalara yol açıp açmayacağı merak edilirken, öğrenciler ve veliler resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Valilik ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelecek duyurular takip ediliyor. Peki, Gümüşhane'de yarın okullar tatil mi?

Gümüşhane’de yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Gümüşhane’de kar tatili için Valilik’ten açıklama geldi...

GÜMÜŞHANE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ! (20 ŞUBAT)

Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, kar yağışının kent genelinde devam edeceği vurgulandı.

Ulaşımda oluşabilecek risklere karşı tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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Gümüşhane’de yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Gümüşhane’de kar tatili için Valilik’ten açıklama geldi...

GÜMÜŞHANE HAVA DURUMU

Gümüşhane'de hava sıcaklıkları düşmeye devam ediyor. Meteoroloji verilerine göre, gün içinde en yüksek sıcaklık -2°C civarında seyrederken, gece saatlerinde termometreler -10°C'ye kadar düşebilir. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüler ve yayalar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Gümüşhane’de yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Gümüşhane’de kar tatili için Valilik’ten açıklama geldi...

METEROLOJİ UYARDI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara(Çanakkale hariç), İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile akşam saatlerine kadar Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kırklareli, Adana'nın güneyi, Hatay, Muş'un batı kesimleri, Ardahan, Kars ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Gümüşhane’de yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Gümüşhane’de kar tatili için Valilik’ten açıklama geldi...
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