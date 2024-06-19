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Haberler Yaşam Gün dönümü nedir, ne demek, ne zaman? 2024 Yaz gün dönümü tarihi ile gece ve gündüz süreleri değişiyor!
Giriş Tarihi: 19.06.2024 09:03 Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 09:03

Gün dönümü nedir, ne demek, ne zaman? 2024 Yaz gün dönümü tarihi ile gece ve gündüz süreleri değişiyor!

Gün dönümü nedir, ne demek soruları Haziran ayının sonuna yaklaşılırken sorulmaya başladı. Yılda iki kez gerçekleşen gündönümü yaz ve kış olarak iki farklı tarihte değerlendiriliyor. Gece ve gündüz süreleri üzerinde değişikliği başlatan bu tarihler ekinoks tarihleri kadar önemli. Peki, yaz gün dönümü ne zaman, 21 Haziran'da neler oluyor, günler kısalıyor mu?

Gün dönümü nedir, ne demek, ne zaman? 2024 Yaz gün dönümü tarihi ile gece ve gündüz süreleri değişiyor!

Yaz gün dönümü ne zaman, hangi gün başlıyor merak konusu. Güneş'in yarımkürelerde en büyük açılarla düştüğü günleri kapsayan gündönümlerinde kış 21 Aralık tarihi itibarıyla Kuzey Yarımkürede kendini göstermeye başlar. Gündüzlerin uzadığı süreç ardından yaz dönemi tam tersi yönde etkili oluyor. Peki; gün dönümü nedir, ne demek, 21 Haziran mı?

Gün dönümü nedir, ne demek, ne zaman? 2024 Yaz gün dönümü tarihi ile gece ve gündüz süreleri değişiyor!

GÜN DÖNÜMÜ NE DEMEK?

Gündönümü yılda iki kez tekrarlanan ve Güneş'in yarımkürelerde en büyük açılarla düştüğü günlerdir. Bulunulan yarımküreye göre gündüzlerin veya gecelerin, kısalmaya veya uzamaya başladığı tarihlerdir.

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Gün dönümü nedir, ne demek, ne zaman? 2024 Yaz gün dönümü tarihi ile gece ve gündüz süreleri değişiyor!

YAZ GÜN DÖNÜMÜ NEDİR, NE ZAMAN?

Yaz gündönümü, Güneş ışınlarının Yengeç Dönencesi'ne yılda bir defa (yaklaşık 21 Haziran'da) dik geldiği an. Kuzey yarımkürede en uzun gündüz yaşanır ve günler kısalmaya, güney yarımkürede en kısa gündüz yaşanır ve günler uzamaya başlar. Bu tarih, bâzı bazı ülkelerde kuzey yarımkürede yazın, güney yarımkürede kışın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bâzı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir.

Gün dönümü nedir, ne demek, ne zaman? 2024 Yaz gün dönümü tarihi ile gece ve gündüz süreleri değişiyor!

21 HAZİRAN'DA NELER OLUYOR?

  • 21 Haziran Yaz Gündönümü'nde yılın en uzun günü yaşanmaktadır.
  • Güneş ışınları, Yengeç Dönencesi'ne dik bir şekilde gelir ve Kuzey Yarımküre'ye en dik, Güney Yarımküre'ye en eğik şekilde gelmektedir.
  • 21 Haziran tarihinden sonra Kuzey Yarımküre'de gündüzler kısalmaya, Güney Yarımküre'de ise gündüzler uzamaya başlamaktadır.
Gün dönümü nedir, ne demek, ne zaman? 2024 Yaz gün dönümü tarihi ile gece ve gündüz süreleri değişiyor!
  • Yaz Gündönümü'nde saat 12'yi gösterdiğinde Yengeç dönencesinde gölge boyu sıfır olur.
  • Aydınlanma çizgisinin sınırları kutup dairelerinden geçer. Kuzey Kutup Dairesi'nde 24 saat süreyle gündüz, Güney Kutup Dairesi'nde 24 saat süreyle gece yaşanır.
  • Yaz Gündönümü için istisnai bir durum vardır. Her sene 21 Haziran'a denk gelmez. Dört yılda bir kez 20 Haziran'dadır. Yaz Gündoğumu ile belirli değişiklikler yaşanmaktadır.
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