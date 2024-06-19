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Gün dönümü nedir, ne demek, ne zaman? 2024 Yaz gün dönümü tarihi ile gece ve gündüz süreleri değişiyor!
Giriş Tarihi: 19.06.2024 09:03
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024
09:03
Gün dönümü nedir, ne demek, ne zaman? 2024 Yaz gün dönümü tarihi ile gece ve gündüz süreleri değişiyor!
Gün dönümü nedir, ne demek soruları Haziran ayının sonuna yaklaşılırken sorulmaya başladı. Yılda iki kez gerçekleşen gündönümü yaz ve kış olarak iki farklı tarihte değerlendiriliyor. Gece ve gündüz süreleri üzerinde değişikliği başlatan bu tarihler ekinoks tarihleri kadar önemli. Peki, yaz gün dönümü ne zaman, 21 Haziran'da neler oluyor, günler kısalıyor mu?