Haberler Yaşam GÜNCEL 2 HAZİRAN 2026 SALI TV YAYIN AKIŞI | Bugün TV'de neler var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 02.06.2026 13:38

GÜNCEL 2 HAZİRAN 2026 SALI TV YAYIN AKIŞI | Bugün TV'de neler var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

"Bugün TV'de neler var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları televizyon izleyicilerinin gündeminde yer alıyor. 2 Haziran 2026 Salı gününe ait yayın akışının belli olması ile ATV, Kanal D, TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV ve TV8 ekranlarında izleyicisi ile buluşacak programlar netleşti. Gün boyunca yayınlanan popüler gündüz kuşağı programlarının ardından prime time yapımları ön plana çıktı.

2 Haziran 2026 Salı gününe ait TV yayın akışı açıklandı. Böylece hangi kanalda hangi yapımın saat kaçta yayınlanacağı netleşti. İzleyicilerin, izlemek istedikleri yapımları kaçırmaması için ATV, Kanal D, TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV ve TV8 ekranlarındaki yayın bilgileri dikkat çekti.

2 HAZİRAN 2026 SALI ATV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 atv Gün Ortası
  • 14:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 Esra Erol'da
  • 19:00 atv Ana Haber
  • 20:00 A.B.İ.
  • 00:20 Var Mısın Yok Musun?

2 HAZİRAN 2026 SALI KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Yabancı Damat
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Daha 17
  • 14:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 Aşk-ı Memnu
  • 18:30 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Daha 17
  • 23:15 Daha 17
2 HAZİRAN 2026 SALI STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 İstanbullu Gelin
  • 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17:15 Aramızda Kalsın
  • 19:00 Star Haber
  • 20:00 Beyoğlu Güzeli
  • 22:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
2 HAZİRAN 2026 SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Kuzey Yıldızı
  • 08:15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
  • 10:00 Bahar
  • 12:30 Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Aile Arasında
  • 22:45 Güldür Güldür Show
2 HAZİRAN 2026 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 07:30 Balkan Ninnisi
  • 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 Seksenler
  • 14:10 Benim Adım Melek
  • 17:45 Lingo Türkiye
  • 19:00 Ana Haber
  • 20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
2 HAZİRAN 2026 SALI TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 Gel Konuşalım
  • 12:30 Survivor Ekstra
  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 Survivor Ünlüler Gönüllüler 2026
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

