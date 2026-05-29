Haberler Yaşam Bu akşam TV'de neler var? 29 Mayıs 2026 Cuma ATV, TRT 1, Show TV, Kanal D, Star TV ve TV8 yayın akışı açıklandı!
Giriş Tarihi: 29.05.2026 16:53

Bu akşam TV'de neler var? 29 Mayıs 2026 Cuma ATV, TRT 1, Show TV, Kanal D, Star TV ve TV8 yayın akışı açıklandı!

Türkiye genelinde Kurban Bayramı coşkuyla kutlanmaya devam ederken, televizyon izleyicileri yayın akışını merak etmeye başladı. "Bu akşam TV'de neler var?" "Dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı?" soruları gündeme geldi. ATV, TRT 1, Show TV, Kanal D, Star TV ve TV8 kanallarının 29 Mayıs 2026 Cuma TV yayın akışı netleşti.

Kurban Bayramı'nın üçüncü günü olan 29 Mayıs 2026 Cuma tarihine ait TV yayın akışı belli oldu. Bu akşam ekranlarda yayınlanacak Var Mısın Yok Musun, Taşacak Bu Deniz, Survivor gibi programların yanı sıra filmler de ön plana çıktı. İşte hangi kanalda hangi saate hangi yapımın olduğuna dair detaylar…

29 MAYIS 2026 CUMA ATV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 Kahvaltı Haberleri
  • 08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
  • 10.00 A.B.İ
  • 13.00 Gün Ortası
  • 14:00 Mutfak Bahane
  • 16.00 Esra Erol'da
  • 19.00 atv Ana Haber
  • 20.00 Var Mısın Yok Musun

29 MAYIS 2026 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Yabancı Damat
  • 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 Yaprak Dökümü
  • 14.00 Gelinim Mutfakta
  • 16.45 Aşk-ı Memnu
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Arka Sokaklar
  • 23.15 Godzilla: Büyük Yıkım

29 MAYIS 2026 CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 08.00 Bahar
  • 10.30 Görgüsüzler
  • 12.30 Gelin Evi
  • 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18.45 Show Haber
  • 20.00 Olanlar Oldu
  • 22.15 Şark Bülbülü

29 MAYIS 2026 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 İstanbullu Gelin
  • 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 Nur Viral Sen İstersen
  • 17.15 Aramızda Kalsın
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Hazine (Yerli Film)
  • 22.30 Hazine (Yerli Film)

29 MAYIS 2026 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 06.00 Balkan Ninnisi
  • 09.00 Rafadan Tayfa Dehliz Macerası (Türk Sineması)
  • 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 Seksenler
  • 14.05 Benim Adım Melek
  • 17.45 Lingo Türkiye
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Taşacak Bu Deniz

29 MAYIS 2026 CUMA TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09.00 Gel Konuşalım
  • 12.30 Survivor Ekstra
  • 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20.00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

