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Haberler Yaşam Bugün TV'de hangi yapımlar yayınlanacak? 3 Haziran 2026 Çarşamba Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışı
Giriş Tarihi: 03.06.2026 12:22

Bugün TV'de hangi yapımlar yayınlanacak? 3 Haziran 2026 Çarşamba Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışı

"Bugün TV'de ne var?" sorusu televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in yayın akışları belli oldu ve hangi programın hangi saatte olduğu açıklandı. 3 Haziran 2026 Çarşamba TV yayın akışının belli olmasıyla izleyiciler için günün program listesi netleşti.

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Bugün TV’de hangi yapımlar yayınlanacak? 3 Haziran 2026 Çarşamba Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışı

Türkiye genelinde televizyon izleyicilerinin merakla takip ettiği yayın akışı her gün açıklanıyor. 3 Haziran 2026 Çarşamba gününe ait yayın akışı ile televizyonda gün boyunca farklı içerik türleri izleyiciyle buluşurken, akşam saatlerinde dizi ve yarışma programları öne çıkıyor. Televizyon izleyicileri için hazırlanan bu liste, gün içerisinde hangi programın hangi kanalda yayınlanacağını net bir şekilde ortaya koyuyor.

Bugün TV’de hangi yapımlar yayınlanacak? 3 Haziran 2026 Çarşamba Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışı

3 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI

  • 08.00 Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 atv Gün Ortası
  • 14:00 Mutfak Bahane
  • 16.00 Esra Erol'da
  • 19.00 atv Ana Haber
  • 20.00 Kuruluş Orhan

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Bugün TV’de hangi yapımlar yayınlanacak? 3 Haziran 2026 Çarşamba Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışı

3 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Daha 17
  • 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 Yaprak Dökümü
  • 14.00 Gelinim Mutfakta
  • 16.45 Daha 17
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Eşref Rüya

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Bugün TV’de hangi yapımlar yayınlanacak? 3 Haziran 2026 Çarşamba Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışı

3 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
  • 10.00 Bahar
  • 12.30 Gelin Evi
  • 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18.45 Show Ana Haber
  • 20.00 Güldür Güldür Show

Bugün TV’de hangi yapımlar yayınlanacak? 3 Haziran 2026 Çarşamba Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışı

3 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 İstanbullu Gelin
  • 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17.15 Aramızda Kalsın
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Bayi Toplantısı (Yerli Film)
  • 22.30 Bayi Toplantısı (Yerli Film)

Bugün TV’de hangi yapımlar yayınlanacak? 3 Haziran 2026 Çarşamba Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışı

3 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 07.25 Balkan Ninnisi
  • 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 Seksenler
  • 14.25 Benim Adım Melek
  • 17.45 Lingo Türkiye
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Taşacak Bu Deniz
  • 23.30 Katwe Kraliçesi (Yabancı Sinema)

Bugün TV’de hangi yapımlar yayınlanacak? 3 Haziran 2026 Çarşamba Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışı

3 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09.00 Gel Konuşalım
  • 12.30 Survivor Ekstra
  • 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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