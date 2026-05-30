Haberler Yaşam Bugün TV'de neler var? 30 Mayıs 2026 Cumartesi Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışı açıklandı!
Giriş Tarihi: 30.05.2026 15:37

"Bugün TV'de neler var?" sorusu Kurban Bayramı'nın sonuncu gününde merakla araştırılıyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in yayın akışları merak edilirken günlük TV rehberi ile hangi programın hangi saatte olduğu açıklandı. 30 Mayıs 2026 Cumartesi yayın akışının belli olmasıyla, izleyiciler için günün program listesi netleşti.

Kurban Bayramı'nın son günü olan 30 Mayıs 2026 Cumartesi tarihine ait TV yayın akışı belli oldu. Ana akım kanalların özellikle prime time kuşağındaki programları belli oldu. Gün boyunca farklı içerik türleri izleyiciyle buluşurken akşam kuşağında; dizi, film, yarışma ve PSG-Arsenal maçı ön plana çıktı. Televizyon izleyicileri için hazırlanan bu detaylı yayın akışı listesi ile izleyicilerin planları şekillendi.

30 MAYIS 2026 CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

  • 07.30 atv'de Hafta Sonu
  • 10.00 Var Mısın Yok Musun
  • 12.40 Var Mısın Yok Musun
  • 15.30 A.B.İ
  • 19.00 atv Ana Haber
  • 20.00 Var Mısın Yok Musun
  • 22.40 Var Mısın Yok Musun

30 MAYIS 2026 CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Yabancı Damat
  • 08.30 Konuştukça
  • 09.45 Magazin D Cumartesi
  • 13.00 Arda'nın Mutfağı
  • 14.00 Aşka Dair
  • 16.45 Düş Peşime
  • 18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu
  • 20.00 Güller ve Günahlar
  • 23.15 Empire State

30 MAYIS 2026 CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 08.00 Gırgıriye'de Cümbüş
  • 10.00 Cumartesi Sürprizi
  • 13.00 Köşeyi Dönen Adam
  • 14.30 Evlidir Ne Yapsa Yeridir
  • 16.00 Şabaniye
  • 18.25 Hafta Sonu Ana Haber
  • 20.00 Güldür Güldür Show
  • 23.45 Petrol Kralları

30 MAYIS 2026 CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 İstanbullu Gelin
  • 09.00 Benim Tatlı Yalanım
  • 11.00 Sevdiğim Sensin
  • 14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
  • 15.30 Çok Güzel Hareketler 2
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Çılgın İkili 3 (Yabancı Film)
  • 22.30 Çılgın İkili 3 (Yabancı Film)

30 MAYIS 2026 CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 06.00 Balkan Ninnisi
  • 08.30 Kod Adı Kırlangıç
  • 10.00 Hayallerinin Peşinde
  • 11.40 Lingo Türkiye
  • 14.15 Hanımağa'nın Gelinleri (Türk Sineması)
  • 16.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
  • 18.00 Ana Haber
  • 19.00 PSG-Arsenal (UEFA Şampiyonlar Ligi Final Karşılaşması)
  • 21.15 Gönül Dağı

30 MAYIS 2026 CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

  • 08.00 Oynat Bakalım
  • 08.30 Gençlik Rüzgarı
  • 10.00 Gazete Magazin
  • 16.30 Survivor Panorama
  • 17.30 Hull City-Middlesbrough
  • 20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

