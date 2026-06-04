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Haberler Yaşam GÜNCEL 4 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI | Bugün TV'de neler var?
Giriş Tarihi: 04.06.2026 14:08

GÜNCEL 4 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI | Bugün TV'de neler var?

4 Haziran 2026 Perşembe günü televizyon ekranlarında yayınlanacak dizi, film ve yarışma programları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Böylece "Bugün TV'de neler var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları ön plana çıktı. 4 Haziran 2026 Perşembe yayın akışı ile ATV, Kanal D, TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV ve TV8 ekranlarında izleyicisi ile buluşacak programlar netleşti.

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GÜNCEL 4 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI | Bugün TV’de neler var?

Televizyon izleyicileri bugün TV'de neler yayınlanacağını öğrenmek için kanal yayın akışlarına yöneldi. Bu durumda 4 Haziran 2026 Perşembe yayın akışı ile ATV, Kanal D, TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV ve TV8 ekranlarının programları belli oldu. Böylece hangi programın hangi kanalda yayınlanacağını netleşirken gündüz kuşağı programlarının ardından prime time saatindeki yapımlar dikkat çekti.

GÜNCEL 4 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI | Bugün TV’de neler var?

4 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI

  • 08.00 Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 atv Gün Ortası
  • 14.00 Mutfak Bahane
  • 16.00 Esra Erol'da
  • 19.00 atv Ana Haber
  • 20.00 Var Mısın Yok Musun
  • 22.50 Var Mısın Yok Musun
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GÜNCEL 4 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI | Bugün TV’de neler var?

4 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Yabancı Damat
  • 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 Yaprak Dökümü
  • 14.00 Gelinim Mutfakta
  • 16.45 Aşk-ı Memnu
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Daha 17
  • 23.15 Daha 17
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GÜNCEL 4 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI | Bugün TV’de neler var?

4 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
  • 10.00 Bahar
  • 12.30 Gelin Evi
  • 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18.45 Show Ana Haber
  • 20.00 Güldür Güldür Show
GÜNCEL 4 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI | Bugün TV’de neler var?

4 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 İstanbullu Gelin
  • 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17.15 Aramızda Kalsın
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Sevdiğim Sensin
GÜNCEL 4 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI | Bugün TV’de neler var?

4 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 06.50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
  • 07.45 Balkan Ninnisi
  • 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 Seksenler
  • 14.20 Benim Adım Melek
  • 17.45 Lingo Türkiye
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Gönül Dağı
  • 22.45 Mehmed: Fetihler Sultanı
GÜNCEL 4 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI | Bugün TV’de neler var?

4 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09.00 Gel Konuşalım
  • 12.30 Survivor Ekstra
  • 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20.00 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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