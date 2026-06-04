GÜNCEL 4 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI | Bugün TV’de neler var?

Televizyon izleyicileri bugün TV'de neler yayınlanacağını öğrenmek için kanal yayın akışlarına yöneldi. Bu durumda 4 Haziran 2026 Perşembe yayın akışı ile ATV, Kanal D, TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV ve TV8 ekranlarının programları belli oldu. Böylece hangi programın hangi kanalda yayınlanacağını netleşirken gündüz kuşağı programlarının ardından prime time saatindeki yapımlar dikkat çekti.