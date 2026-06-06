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Haberler Yaşam Güncel 6 Haziran 2026 Cumartesi Maç Programı | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve nerede yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 06.06.2026 09:00

Güncel 6 Haziran 2026 Cumartesi Maç Programı | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve nerede yayınlanacak?

Futbolseverler "Bugün maç var mı, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?" sorularını merakla araştırıyor. Böylece günün maç listesi netleşirken, 6 Haziran 2026 Cumartesi tarihinde mücadele edecek takımlar ön plana çıktı. İşte taraftarların heyecanla beklediği rekabetlere dair detaylar…

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Güncel 6 Haziran 2026 Cumartesi Maç Programı | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve nerede yayınlanacak?

6 Haziran 2026 Cumartesi maç programı belli oldu. Bu durumda bugün gerçekleştirilecek maçların yayın saatleri ve kanalları da netlik kazandı. Açılanan fikstür ile özellikle hazırlık maçları ön plana çıkarken, taraftarların planları da şekillenmeye başladı.

Güncel 6 Haziran 2026 Cumartesi Maç Programı | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve nerede yayınlanacak?
  • 07:00 Fa Cup Final Karşılaşması Chelsea - Manchester Ci̇ty (TRT Spor)
  • 16:00 Belçika - Tunus (S Sport Plus)
  • 20:45 Portekiz - Şili (S Sport Plus)

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Güncel 6 Haziran 2026 Cumartesi Maç Programı | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve nerede yayınlanacak?
  • 21:30 ABD - Almanya Hazırlık Maçı (A Spor)
  • 22:00 Avustralya - İsviçre (S Sport Plus)
  • 23:00 İngiltere - Yeni Zelanda (S Sport Plus)

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Güncel 6 Haziran 2026 Cumartesi Maç Programı | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve nerede yayınlanacak?
  • 23:00 Bolivya - İskoçya (S Sport Plus)
  • 01:00 Hazırlık Maçı Futbol Karşılaşması Brezilya - Mısır (TRT Spor)
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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