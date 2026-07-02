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Giriş Tarihi: 02.07.2026 08:28

Altın Alış-Satış Fiyatları 2 Temmuz 2026 | Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar oldu, kaç TL?

En çok tercih edilen altın yatırımcılığında küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurlarındaki hareketler, fiyatların sıkça değişiminin en büyük etkenleri olarak öne çıkıyor. Bu durumda 2 Temmuz 2026 Perşembe tarihinin güncel altın fiyat listesi merakla takip ediliyor. İşte bugüne ait gram, çeyrek, bilezik değerleri…

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Altın Alış-Satış Fiyatları 2 Temmuz 2026 | Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar oldu, kaç TL?

Yatırım ve düğün süreçlerinde altın fiyat kontrolü, oldukça önemli bir konumda yer alıyor. Böylece sarı metaldeki fiyat yönü araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Bugüne ait Cumhuriyet, gram, çeyrek, yarım, tam altın alış-satış değerlerine dair gelişmeler ön plana çıktı.

Altın Alış-Satış Fiyatları 2 Temmuz 2026 | Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar oldu, kaç TL?

2 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE GRAM ALTIN FİYATI

Alış Satış Değişim
6.091,76 6.092,74 %0,74

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Altın Alış-Satış Fiyatları 2 Temmuz 2026 | Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar oldu, kaç TL?

2 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Satış Değişim
9.947,00 10.064,00 %0,70
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Altın Alış-Satış Fiyatları 2 Temmuz 2026 | Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar oldu, kaç TL?

2 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE TAM ALTIN FİYATI

Alış Satış Değişim
39.622,00 40.040,00 %0,69
Altın Alış-Satış Fiyatları 2 Temmuz 2026 | Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar oldu, kaç TL?

2 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış Satış Değişim
40.771,00 41.460,00 %2,02
Altın Alış-Satış Fiyatları 2 Temmuz 2026 | Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar oldu, kaç TL?

2 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE ATA ALTIN FİYATI

Alış Satış Değişim
40.688,00 41.083,00 %0,69
Altın Alış-Satış Fiyatları 2 Temmuz 2026 | Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar oldu, kaç TL?

2 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE ONS ALTIN FİYATI

Alış Satış Değişim
4.056,86 4.057,50 %0,65
Altın Alış-Satış Fiyatları 2 Temmuz 2026 | Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar oldu, kaç TL?

2 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE 22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış Satış Değişim
5.540,88 5.745,37 %0,70
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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