Altın Alış-Satış Fiyatları 2 Temmuz 2026 | Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar oldu, kaç TL?

Yatırım ve düğün süreçlerinde altın fiyat kontrolü, oldukça önemli bir konumda yer alıyor. Böylece sarı metaldeki fiyat yönü araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Bugüne ait Cumhuriyet, gram, çeyrek, yarım, tam altın alış-satış değerlerine dair gelişmeler ön plana çıktı.