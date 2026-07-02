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Altın Alış-Satış Fiyatları 2 Temmuz 2026 | Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 02.07.2026 08:28
Altın Alış-Satış Fiyatları 2 Temmuz 2026 | Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar oldu, kaç TL?
En çok tercih edilen altın yatırımcılığında küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurlarındaki hareketler, fiyatların sıkça değişiminin en büyük etkenleri olarak öne çıkıyor. Bu durumda 2 Temmuz 2026 Perşembe tarihinin güncel altın fiyat listesi merakla takip ediliyor. İşte bugüne ait gram, çeyrek, bilezik değerleri…