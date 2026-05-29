Haberler Yaşam GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 29 MAYIS 2026 CUMA | Bugün altın ne kadar oldu, kaç TL? Gram, Çeyrek fiyatları...
Giriş Tarihi: 29.05.2026 09:58

Kurban Bayramı coşkusu tüm Türkiye'de yaşanmaya devam ederken, altın fiyatlarındaki düşüş dikkat çekti. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik altın fiyatlarında değişime neden olurken, güncel alış ve satış rakamları merak konusu oldu. Peki bugün altın ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, tam değerleri…

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve hareketlilik altın fiyatına yansımaya devam ederken, vatandaşlar ve yatırımcılar güncel rakamları yakından takip ediyor. Böylece gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarındaki son durum dikkat çekiyor. İşte 29 Mayıs 2026 Cuma altın değerleri;

29 MAYIS 2026 CUMA GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ (₺) SATIŞ (₺) FARK (%)
Gram Altın 6.661,36 6.662,31 %0,47
29 MAYIS 2026 CUMA ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ (₺) SATIŞ (₺) FARK (%)
Çeyrek Altın 10.865,00 11.074,00 %1,31
29 MAYIS 2026 CUMA TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ (₺) SATIŞ (₺) FARK (%)
Tam Altın 43.347,00 44.146,00 %1,30
29 MAYIS 2026 CUMA CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ (₺) SATIŞ (₺) FARK (%)
Cumhuriyet Altını 44.504,00 45.176,00 %-0,56
29 MAYIS 2026 CUMA ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ (₺) SATIŞ (₺) FARK (%)
Ata Altın 44.460,00 45.263,00 %1,30
29 MAYIS 2026 CUMA ONS ALTIN FİYATI

ALIŞ (₺) SATIŞ (₺) FARK (%)
Ons Altın 4.518,51 4.519,13 %0,51
29 MAYIS 2026 CUMA 22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ (₺) SATIŞ (₺) FARK (%)
22 Ayar Bilezik 6.063,86 6.411,51 %1,31
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

