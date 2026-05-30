Haberler Yaşam Güncel Altın Fiyatları Takibi 30 Mayıs 2026: Şuan tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 30.05.2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 30.05.2026 06:54

Güncel altın fiyatlarında yön yeniden yukarı dönerken, yatırımcıların gözü Kapalıçarşı'dan gelen anlık verilere çevrildi. ABD-İran hattındaki gerilimin ardından sert dalgalanan altın piyasasında gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları yeniden toparlanma sinyalleri veriyor. Ons altındaki yükseliş ve enflasyon beklentileri fiyatlamalarda etkisini sürdürürken, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü güncel altın alış-satış rakamları da merak konusu oldu. Peki, şuan tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte güncel veriler.

Altın piyasalarında hareketlilik devam ediyor. Küresel piyasalarda ABD ve İran arasında yaşanan gerilim sonrası sert düşüş yaşayan değerli metaller, ateşkes beklentileri ve yükselen enflasyon baskısıyla yeniden toparlanma sürecine girdi. Ons altının 4.500 dolar seviyesinin üzerine çıkması iç piyasaya da yansırken, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket dikkat çekti. Peki 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü Kapalıçarşı'da gram altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son durum...

ALTIN HAFTALIK KAYIPTAN KURTULDU AMA...

Değerli metaller haftanın son işlem günü yaşadığı yükseliş ile haftalık kayıptan kurtulmak üzere, ancak aylık bazda ise kayıplar devam ediyor.

Ons altın, haftalık olarak 0.06'lık bir yükselişe yönelse de Mayıs ayını yüzde 2.40 kayıpla, gram altın ise yüzde 0.38'lik haftalık yükselişe yönelse de aylık bazda 0.90'lık bir kayba ilerliyor.

İşte 30 Mayıs saat 06:15 itibarıyla anlık alış satış rakamları;

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 4.538,67

Satış: 4.539,23

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 10.883,00

Satış: 11.138,00

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 6.686,84

Satış: 6.687,67

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 21.767,00

Satış: 22.255,00

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 43.420,00

Satış: 44.402,00

