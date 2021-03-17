Güncel İstanbul risk durumu haritası: Türkiye yeni koronavirüs risk haritası ile İstanbul hangi risk grubunda ve ne renk?

Yeni normalleşme süreci ile beraber iller risk haritasına göre sınıflandırıldı. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller renklere göre ayrıldı. Buna göre, düşük riskli iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu ve çok yüksek riskli iller ise kırmızı olarak ifade edildi. Bu noktada, il il risk haritası ile beraber İstanbul'un risk durumu merak ediliyor. Öyle ki, İstanbul hangi renk ve risk grubu nedir sorusunun yanıtı, günün en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor. Dün gerçekleşen Kabine Toplantısı ile beraber İstanbul'un risk durumu nedir, değişti mi konusu netlik kazandı.