GÜNCEL KAMUYA PERSONEL ALIMI İLANLARI: Hangi kadrolara alım yapılacak, şartları neler?
Giriş Tarihi: 28.02.2026 09:11

GÜNCEL KAMUYA PERSONEL ALIMI İLANLARI: Hangi kadrolara alım yapılacak, şartları neler?

Kamu kurumlarında istihdam edilmek isteyen adaylar için yeni personel alımı ilanları yayımlandı. Belediyeler ile çeşitli bakanlıklar, zabıta, itfaiye eri, sürekli işçi ve memur kadroları için başvuru sürecini başlatırken, ilan detayları da erişime açıldı. Başvuru şartları, kadro dağılımı ve tarihler en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

Devlet kadrolarında görev almak isteyen binlerce aday, yayımlanan güncel ilanlara odaklandı. Farklı şehirlerde yapılacak alımlarda hangi pozisyonlara personel alınacağı ve başvuruların nasıl gerçekleştirileceği merak konusu oldu. Başvuru takvimi ve özel şartlara ilişkin ayrıntılar, ilan metinlerinde paylaşıldı.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 90 ZABITA MEMURU ALACAK

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere 90 adet zabıta memuru alınacaktır.

Başvuru tarihleri: 30 Mart - 3 Nisan

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 15 ZABITA MEMURU ALACAK

İstanbul ili Beşiktaş Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
tabi olarak istihdam edilmek üzere 15 zabıta memuru alınacaktır.

Başvuru tarihleri: 1 Nisan - 3 Nisan

BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 15 ZABITA MEMUR ALACAK

İzmir ili Buca Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alımı yapılacaktır

Başvuru tarihleri: 23 Mart - 25 Mart

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 100 İTFAİYE ERİ ALACAK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde şstşhdam edilmek üzere boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alımı
yapılacaktır.

Başvuru tarihleri: 23 Mart - 27 Mart

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 250 VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

Alımı yapılacak 250 (iki yüz elli) Vergi Müfettiş Yardımcısının 200 (iki yüz)'ü hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları arasından; 50 (elli)'si ise mühendislik fakültelerinin aşağıda isimlerine yer verilen bölümlerinden mezun adaylar arasından seçilecektir.)

Başvuru tarihleri: 9 Mart - 18 Mart

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI 30 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere denizdibi tarama başmühendisliği görev biriminde çalıştırılacak 30 sürekli işçi alınacaktır.

Başvuru tarihleri: 23 Şubat - 27 Şubat

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 24 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 24 (yirmidört) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Başvuru tarihleri: 17 Şubat - 3 Mart

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU 34 KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Kişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan 8. ve 9. dereceli kadrolarda görev yapmak üzere; 34 Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı kadrosu için, 2024 ve 2025 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, 02/05/2026 tarihinde yazılı sınav yapılacaktır.

Başvuru tarihleri: 23 Şubat - 5 Nisan

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın diğer ilanlarına aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz:

