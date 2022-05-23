Açık havada maske zorunluluğunun kalkması ile birlikte sadece hastanelerde ve toplu taşımada devam eden maske yasağı ile ilgili gözler Kabine Toplantısı kararlarına çevrildi. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük vaka sayısının 1000'in altına düştüğünü duyurdu. En son açıklanan vaka sayısı 905 olarak belirtilirken vefat sayısı ise 5 olarak açıklandı. Bu kapsamda; milyonlarca kişi "Hastanede ve toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Maske yasağı ile ilgili gözler Bakan Koca'dan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki; hastanede, sağlık ocağında ve toplu taşımada maske yasağı ne zaman kalkacak? İşte maske zorunluluğu son durum bilgileri.