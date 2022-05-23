Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam GÜNCEL | Maske yasağı kalktı mı? Bakan Koca duyurdu! Hastanede ve toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı?
Giriş Tarihi: 23.05.2022 09:26 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 09:26

GÜNCEL | Maske yasağı kalktı mı? Bakan Koca duyurdu! Hastanede ve toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı?

Açık havada maske zorunluluğunun kalkması ile birlikte sadece hastanelerde ve toplu taşımada devam eden maske yasağı ile ilgili gözler Kabine Toplantısı kararlarına çevrildi. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük vaka sayısının 1000'in altına düştüğünü duyurdu. En son açıklanan vaka sayısı 905 olarak belirtilirken vefat sayısı ise 5 olarak açıklandı. Bu kapsamda; milyonlarca kişi "Hastanede ve toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Maske yasağı ile ilgili gözler Bakan Koca'dan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki; hastanede, sağlık ocağında ve toplu taşımada maske yasağı ne zaman kalkacak? İşte maske zorunluluğu son durum bilgileri.

GÜNCEL | Maske yasağı kalktı mı? Bakan Koca duyurdu! Hastanede ve toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı?

22 Mayıs 2022 günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı ve ilk kez binin altına düşerek 905'i gördü. Konu ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ""VAKA SAYISI 905 Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000'in altına düştü. Vefat sayımız ise 5." açıklamalarına yer verirken maske kullanımının zorunlu değil serbest olacağının sinyalini verdi. Bakan Koca'nın "Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!" ifadeleri sonrası "Maske yasağı kalktı mı? Hastanede ve toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte son durum.

GÜNCEL | Maske yasağı kalktı mı? Bakan Koca duyurdu! Hastanede ve toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı?

SON DAKİKA

Bakan Koca: "VAKA SAYISI 905 Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000'in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!"

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
GÜNCEL | Maske yasağı kalktı mı? Bakan Koca duyurdu! Hastanede ve toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı?

118 BİN TEST YAPILDI

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 118 bin 852 testte 905 vaka tespit edildi. 5 kişi hayatını kaybederken, 1019 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,18, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,48 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 836 bin 527, 2'nci dozda 53 milyon 58 bin 53 ve 3'üncü dozda 27 milyon 787 bin 380 olmak üzere 147 milyon 678 bin 850 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

GÜNCEL | Maske yasağı kalktı mı? Bakan Koca duyurdu! Hastanede ve toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı?

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay Külliye'de Bilim Kurulu üyeleriyle kameraların karşına geçmişti. Erdoğan, maske yasağıyla ilgili şunları söylemişti:

GÜNCEL | Maske yasağı kalktı mı? Bakan Koca duyurdu! Hastanede ve toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı?

'VAKA SAYISI BİNİN ALTINA DÜŞENE KADAR…'

Salgının artık kitlesel bir tehdit olmaktan çıkmasıyla birlikte Avrupa ülkelerinin hemen tamamı kısıtlamaları malum kaldırmıştır.

SON DAKİKA