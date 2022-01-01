Güncel taksimetre ücretleri 1 Ocak 2022: Taksi zammı sonrası güncel taksimetre açılış ücretleri ne kadar oldu?

İstanbul'da toplu taşıma ve taksi ücretlerine zam geldi. Yeni yılda geçerli olacağı bildirilen zamlı tarife bugünden itibaren yürürlüğe alınıyor. Yüzde 36 oranında belirlenen zam oranı; İstanbul taksimetre zammı ne kadar, taksi açılış ücreti kaç TL olacak gibi sorularla araştırılıyor. Taksi zammı sonrası güncel taksimetre açılış ücretleri ne kadar oldu? İşte 1 Ocak 2022 İstanbul taksimetre açılış ücreti ile indi bindi ve kısa mesafe ücretleri... TAKSİMETRE AÇILIŞ ÜCRETİ KAÇ TL? 1 Ocak 2022 itibariyle uygulanacak yüzde 36 oranındaki zamla birlikte taksimetre açılış ücreti 5.55 liradan 7 liraya yükseldi. İNDİ-BİNDİ VE KISA MESAFE NE KADAR OLDU? Taksilerde kısa mesafe 14.50 liradan 20 liraya, kilometre başına 0.34 liradan 0.45 liraya, bekleme ücreti 0.53 liradan 0.80 liraya yükseltildi. ŞOFÖRLER KUYRUK OLUŞTURDU Taksi şoförleri taksimetrelerini güncellemek için Bağcılar'daki belirlenen noktaya geldi. Taksimetre güncellemesi için sabah saatlerinde gelenler kuyruk oluşturdu.