Güncel taksimetre ücretleri 1 Ocak 2022: Taksi zammı sonrası güncel taksimetre açılış ücretleri ne kadar oldu?

İstanbul'da toplu taşıma ve taksi ücretlerine zam geldi. Yeni yılda geçerli olacağı bildirilen zamlı tarife bugünden itibaren yürürlüğe alınıyor. Yüzde 36 oranında belirlenen zam oranı; İstanbul taksimetre zammı ne kadar, taksi açılış ücreti kaç TL olacak gibi sorularla araştırılıyor. Taksi zammı sonrası güncel taksimetre açılış ücretleri ne kadar oldu? İşte 1 Ocak 2022 İstanbul taksimetre açılış ücreti ile indi bindi ve kısa mesafe ücretleri...