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Haberler Yaşam Güncel taksimetre ücretleri 1 Ocak 2022: Taksi zammı sonrası güncel taksimetre açılış ücretleri ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 01.01.2022 16:41 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 16:41

Güncel taksimetre ücretleri 1 Ocak 2022: Taksi zammı sonrası güncel taksimetre açılış ücretleri ne kadar oldu?

Taksi ücretleri de dahil olmak üzere İstanbul'da toplu taşıma zammı bugün itibariyle başlıyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan İstanbul'da toplu taşıma zammı duyurusunun ardından vatandaşlar taksi zammı sonrası güncel taksimetre açılış ücretleri ne kadar oldu sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte zamlı tarife ile güncel taksimetre ücretleri 1 Ocak 2022!

Güncel taksimetre ücretleri 1 Ocak 2022: Taksi zammı sonrası güncel taksimetre açılış ücretleri ne kadar oldu?

İstanbul'da toplu taşıma ve taksi ücretlerine zam geldi. Yeni yılda geçerli olacağı bildirilen zamlı tarife bugünden itibaren yürürlüğe alınıyor. Yüzde 36 oranında belirlenen zam oranı; İstanbul taksimetre zammı ne kadar, taksi açılış ücreti kaç TL olacak gibi sorularla araştırılıyor. Taksi zammı sonrası güncel taksimetre açılış ücretleri ne kadar oldu? İşte 1 Ocak 2022 İstanbul taksimetre açılış ücreti ile indi bindi ve kısa mesafe ücretleri...

Güncel taksimetre ücretleri 1 Ocak 2022: Taksi zammı sonrası güncel taksimetre açılış ücretleri ne kadar oldu?

TAKSİMETRE AÇILIŞ ÜCRETİ KAÇ TL?

1 Ocak 2022 itibariyle uygulanacak yüzde 36 oranındaki zamla birlikte taksimetre açılış ücreti 5.55 liradan 7 liraya yükseldi.

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Güncel taksimetre ücretleri 1 Ocak 2022: Taksi zammı sonrası güncel taksimetre açılış ücretleri ne kadar oldu?

İNDİ-BİNDİ VE KISA MESAFE NE KADAR OLDU?

Taksilerde kısa mesafe 14.50 liradan 20 liraya, kilometre başına 0.34 liradan 0.45 liraya, bekleme ücreti 0.53 liradan 0.80 liraya yükseltildi.

Güncel taksimetre ücretleri 1 Ocak 2022: Taksi zammı sonrası güncel taksimetre açılış ücretleri ne kadar oldu?

ŞOFÖRLER KUYRUK OLUŞTURDU

Taksi şoförleri taksimetrelerini güncellemek için Bağcılar'daki belirlenen noktaya geldi. Taksimetre güncellemesi için sabah saatlerinde gelenler kuyruk oluşturdu.

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