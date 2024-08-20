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Giriş Tarihi: 20.08.2024 11:55 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 11:55

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Halka arz sonuçları açıklandı mı? GUNDG borsada hangi tarihte işlem görecek, kaç lot verdi?

Gündoğdu Gıda'nın halka arz sonuçları ve borsa işlem tarihi yatırımcıların merak konusu olmaya devam ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arz, 15-16 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi ve talep toplama işlemleri tamamlandı. Eşit dağıtım yöntemiyle yatırımcılara toplamda 10 milyon lot tahsis eden şirketin Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağı tarih yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek, yatırımcılara kaç lot verdi? İşte, konuyla ilişkin detaylar haberde…

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Halka arz sonuçları açıklandı mı? GUNDG borsada hangi tarihte işlem görecek, kaç lot verdi?

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri'nin 15-16 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirdiği halka arz sonuçları açıklandı. Eşit dağıtım yöntemiyle yatırımcılara toplamda 10 milyon lot tahsis eden şirket, Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Halka arz büyüklüğü 350 milyon TL, halka açıklık oranı ise yüzde 25.64 olarak belirlendi. peki Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri borsada ne zamana işlem görecek, halka arz kaç lot verdi?

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Halka arz sonuçları açıklandı mı? GUNDG borsada hangi tarihte işlem görecek, kaç lot verdi?

GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Gündoğdu Gıda halka arz sonuçları, talep toplama işlemlerinin 145-16 Ağustos 2024 tarihinde sona ermesinin ardından kamuoyuna duyuruldu.

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Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Halka arz sonuçları açıklandı mı? GUNDG borsada hangi tarihte işlem görecek, kaç lot verdi?

GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri eşit dağıtım yöntemiyle yatırımcılara toplamda 10 milyon lot tahsis etti. Açıklanan halka harz sonuçlarına göre kişi başı 17-18 lot dağıtımı yapıldı.

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Halka arz sonuçları açıklandı mı? GUNDG borsada hangi tarihte işlem görecek, kaç lot verdi?

Halka arz büyüklüğü 350 milyon TL, halka açıklık oranı ise yüzde 25.64 olarak belirlendi.

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Halka arz sonuçları açıklandı mı? GUNDG borsada hangi tarihte işlem görecek, kaç lot verdi?

GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Şirketin borsada ne zaman işlem görmeye başlayacağı henüz açıklanmadı.Şirket, BIST'te 'GUNDG' koduyla işlem görecek.

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