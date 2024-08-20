Giriş Tarihi: 20.08.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
11:55
Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Halka arz sonuçları açıklandı mı? GUNDG borsada hangi tarihte işlem görecek, kaç lot verdi?
Gündoğdu Gıda'nın halka arz sonuçları ve borsa işlem tarihi yatırımcıların merak konusu olmaya devam ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arz, 15-16 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi ve talep toplama işlemleri tamamlandı. Eşit dağıtım yöntemiyle yatırımcılara toplamda 10 milyon lot tahsis eden şirketin Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağı tarih yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek, yatırımcılara kaç lot verdi? İşte, konuyla ilişkin detaylar haberde…