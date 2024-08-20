Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Halka arz sonuçları açıklandı mı? GUNDG borsada hangi tarihte işlem görecek, kaç lot verdi?

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri'nin 15-16 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirdiği halka arz sonuçları açıklandı. Eşit dağıtım yöntemiyle yatırımcılara toplamda 10 milyon lot tahsis eden şirket, Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Halka arz büyüklüğü 350 milyon TL, halka açıklık oranı ise yüzde 25.64 olarak belirlendi. peki Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri borsada ne zamana işlem görecek, halka arz kaç lot verdi?