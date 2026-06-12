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Güney Kore - Çekya maçı canlı izle | Dünya Kupası Güney Kore - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 12.06.2026 01:11
Güney Kore - Çekya maçı canlı izle | Dünya Kupası Güney Kore - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2026 Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı Güney Kore ile Çekya arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Futbolseverler, Güney Kore - Çekya maçının ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İki takım da gruptaki konumunu güçlendirmek için sahaya çıkarken karşılaşma yakından takip ediliyor. Maçın canlı yayın bilgileri ve mücadeleye ilişkin detaylar araştırılıyor.