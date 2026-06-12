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Haberler Yaşam Güney Kore - Çekya maçı canlı izle | Dünya Kupası Güney Kore - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 12.06.2026 01:11

Güney Kore - Çekya maçı canlı izle | Dünya Kupası Güney Kore - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı Güney Kore ile Çekya arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Futbolseverler, Güney Kore - Çekya maçının ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İki takım da gruptaki konumunu güçlendirmek için sahaya çıkarken karşılaşma yakından takip ediliyor. Maçın canlı yayın bilgileri ve mücadeleye ilişkin detaylar araştırılıyor.

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Güney Kore - Çekya maçı canlı izle | Dünya Kupası Güney Kore - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası grup maçları kapsamında Güney Kore ile Çekya karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Turnuvada kritik öneme sahip karşılaşma öncesinde futbolseverlerin gündeminde maçın yayın saati ve canlı izleme ekranı yer alıyor. Güney Kore - Çekya mücadelesi, gruptaki puan sıralamasını etkileyebilecek önemli karşılaşmalardan biri olarak öne çıkıyor. İşte, detaylar...

Güney Kore - Çekya maçı canlı izle | Dünya Kupası Güney Kore - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GÜNEY KORE - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2026 Dünya Kupası A Grubu 1. hafta kapsamında Güney Kore - Çekya karşı karşıya gelecek. Mücadele 12 Haziran Cuma günü saat 05.00'te TRT 1 ekranlarında olacak.

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Güney Kore - Çekya maçı canlı izle | Dünya Kupası Güney Kore - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRT 1 CANLI İZLE

TRT 1 canlı yayını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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Güney Kore - Çekya maçı canlı izle | Dünya Kupası Güney Kore - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Güney Kore - Çekya maçı canlı izle | Dünya Kupası Güney Kore - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Güney Kore - Çekya maçı canlı izle | Dünya Kupası Güney Kore - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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