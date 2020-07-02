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Güney Kutbu'nda bir ay! Sabah 'da

Sabah, dünyanın bir ucuna, 'ya ulaştı. Gizemli kıtaya dair önemli bilgilerin elde edildiği bu zorlu yolculukta hayran bırakan kareler de objektiflere yansıdı. 1800'lü yıllara kadar varlığından bile haberdar olmadığımız Türkiye'nin 17 katı büyüklüğünde koca bir kıta Antarktika. 'in 1513'te çizdiği haritada görünen bu kıta ancak yıllar sonra keşfedilebildi. Çok sayıda ülke kıta ile ilgili çalışmalar yaparken Türkiye uzun yıllar uzak durmayı tercih etti. Atok Karaali 1967 kıtaya ayak basan ilk Türk bilim insanı oldu. Sonraki yıllarda küçük çaplı birkaç kez ziyaret edilse de Türkiye'nin gerçek ilgisi 2017'de gerçekleştirilen 1. Antartika Bilim Seferi ile başladı. Bilim dünyasının ilgisi dalga dalga yayılarak toplumsal bir meraka dönüşüyor. İşte bu heyecan verici yolculuğun detayları ve birbirinden harika kareler...

HAYRETTİN BEKTAŞ HAYRETTİN BEKTAŞ
Giriş Tarihi: 02.07.2020 15:05 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 15:20
Güney Kutbu'nda bir ay! Sabah Antarktika'da

İnsan ırkının olmadığı, sevimlilikleri ile hemen herkesin kalbini keşfeden penguenlerin anavatanı, fok ve balinaların yaşadığı 'nın yüzde 98'i buzullarla kaplı olmasına rağmen dünyanın en büyük çölü. Diğer taraftan da Mars'a en yakın koşullar da yine Antarktika'da bulunuyor. Antarktika'yı çekici kılan binlerce özelliği var. Bunlar sadece birkaçı. Dünyanın en zorlu bölgesi olarak kabul edilen Antarktika'ya ilişkin zorlu süreç yolculuk hazırlığı ve yolculukta başlıyor.

Güney Kutbu'nda bir ay! Sabah Antarktika'da

ANTARKTİKA'YA HAZIRLIK

Kıtaya gidebilmek için ülkelerin koyduğu farklı kurallar var. Önceki yıllarda ABD, kıtaya gidecek olan kişilerin apandislerini ameliyatla almalarını zorunlu hale getirmişti. Türkiye'nin koşulları ise bu kadar ağır olmasa da zorlu bir sağlık kontrolünden geçiyorsunuz. Başta böbrek taşı, safra kesesi taşı yada ağrısı olan bir dişiniz varsa otomatik olarak eleniyorsunuz. Benim sağlık kontrollerim neredeyse bir hafta sürdü. 20 tüpe yakın kan verdim.

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Güney Kutbu'nda bir ay! Sabah Antarktika'da

Ultrason ve diğer tahlillerin ardından karaciğerlerimde yağlanma tespit ettiler. Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Su altı Hekimliğinde görevli Dr. Seren Kırmızı ve Dr. Selahattin Çakıroğlu, kan örneklerinin yenilenmesini ve MR istedi. Aynı sürede bir de diş kontrolü yaptırdım. Doktor muayenesinin yanında diş röntgeni ile en azından bu aşamayı sorunsuz geçebildim.

Güney Kutbu'nda bir ay! Sabah Antarktika'da

Bu sırada bir de ruh sağlığımızla ilgili uzun ve yorucu bir süreç başladı. Saatlerce süren ve yüzlerce sorudan oluşan 9 ayrı testi tamamladıktan sonra Ege üniversitesi Psikiyatri Anabilim dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Hayriye Elbi ile internet ortamında bir görüşme gerçekleştirdik. Kıtaya gelebildiğime göre bu testi de geçmeyi başarmışım. MR sonuçlarında da anormal bir bulguya rastlanması üzerine bu kez hazırlıkların en önemli parçalarından biri olan gemide yaşam eğitimi ile ilkyardım eğitimine çağrıldım. TÜBİTAK'a ait gemide gerçekleştirilen tatbikat ve eğitim süreci komando eğitimi kadar olmasa da kolay değildi. Buradaki eğitim ve sonrasındaki toplantılarda ekibin geri kalanı ile tanıştım.

Güney Kutbu'nda bir ay! Sabah Antarktika'da

YOLCULUK BAŞLIYOR

Yolculuk başlıyor diyorum çünkü yolculuğun kendisi ayrı bir hikaye aslında. İstanbul Havalimanı'nda 06.00'da buluştuk. Tüm ekip kıtada kullanacağı kıyafetlerle geldi. Buradaki tören aslında işin ciddiyetini ve önemini bir kez daha anlamamızı sağladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanı sıra çok sayıda bürokrat da bizi uğurlamak üzere geldi. Tören ve vedalaşmaların ardından ilk yolculuk İstanbul'dan Brezilya'nın Sao Paulo kentine oldu. 10 bin 569 kilometre uzunluğundaki bu yol tam 12 saat 43 dakika sürdü. Sao Paulo'da yaklaşık 2 buçuk saat bekledikten sonra bu kez Şili'nin San Tiago şehrine geçtik. Havalimanında bu kez tam 4 saat sonraki uçuşumuzu bekledik. 3 saat 53 dakika süren bu yolculuğun uzunluğu da 2 bin 589 kilometre. 2 bin 191 kilometre uzunluğunda ve 3 saatlik seyahat ile San Tiago'dan Punto Arenas'a geldik. 3 gece konaklayacağımız Puerto Willims'a olan 302 kilometrelik yolculuğu da 40 dakikada tamamladık. Puerto Willims'a toplam 21 saat uçak yolculuğuna beklemelerle birlikte tam 30 saatte ulaşabildik. Bu süre zarfında 15 bin 651 kilometre yol kat ettik. Dünyanın güneyindeki en son yaşam alanı olan kente nihayet ulaştık.

Güney Kutbu'nda bir ay! Sabah Antarktika'da

Deniz yolculuğuna adaptasyonu sağlamak, uçak yolculuğundaki jetlag etkisini ortadan kaldırmak ve hava koşullarının normalleşmesini beklemek üzere 3 gün burada beklemeye çekildik. Karadeniz kasabasını andıran ve yaklaşık bin 500 kişinin yaşadığı bu şirin yerde Türk ekibinin önceki yıllarda kurduğu sıcak ilişkiler sayesinde inanılmaz bir sempati ile karşılandık. 24 kişilik ekip Puerto Willims'da konaklarken eğitim ve toplantılar sırasında başlayan uçakta devam eden ekibin kaynaşması güçlü bir dostluğa ve arkadaşlığa dönüştü. Günlerini doğa yürüyüşleri ve kasaba merkezindeki işyerlerinde alışveriş yaparak geçiren ekip 3 günün sonunda hava koşulları da izin verince Puerto Willims'dan 'nın en kuzeyinde bulunan King Georg adasına uçakla hareket etti. Yaklaşık 2 saat süren yolculuğun son yarım saatinde kıtanın muhteşem güzelliği ile buluştuk.

Güney Kutbu'nda bir ay! Sabah Antarktika'da

NİHAYET ANTARKTİKA'DAYIZ

İstanbul'dan başlayan yolculuğun üzerinden geçen 5 günün sonunda nihayet 'ya ayak bastık. Uçak merdivenlerinden inerken, uçak içerisinde yapılan anonsu hatırlatan manzara ile karşılaştık. Merdivenin en alt basamağını geçerken direkt kıtaya ayak basmak yerine önce özel bir solüsyonda ayaklarımızı temizledik. Burada amaç yanımızda getirmiş olabileceğimiz kirleticilerle kıtaya zarar vermemek. Havalimanı olarak kullanılan bölge üzerine çakıllar dökülmüş bir arazi. Burada ne bir kule ne de yer personeli var. Çizgilerle belirlenmiş bir pist de bulunmuyor. Uçak inerken ve kalkarken tamamen pilotun tecrübesine güvenmek zorundasınız. Havalimanında ekip ikiye ayrıldı. Ekibin bir bölümü helikopterle bir bölümü de botlarla gemiye ulaştırıldı.

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