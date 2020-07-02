Güney Kutbu'nda bir ay! Sabah Antarktika'da

Sabah, dünyanın bir ucuna, Antarktika'ya ulaştı. Gizemli kıtaya dair önemli bilgilerin elde edildiği bu zorlu yolculukta hayran bırakan kareler de objektiflere yansıdı. 1800'lü yıllara kadar varlığından bile haberdar olmadığımız Türkiye'nin 17 katı büyüklüğünde koca bir kıta Antarktika. Piri Reis'in 1513'te çizdiği haritada görünen bu kıta ancak yıllar sonra keşfedilebildi. Çok sayıda ülke kıta ile ilgili çalışmalar yaparken Türkiye uzun yıllar uzak durmayı tercih etti. Atok Karaali 1967 kıtaya ayak basan ilk Türk bilim insanı oldu. Sonraki yıllarda küçük çaplı birkaç kez ziyaret edilse de Türkiye'nin gerçek ilgisi 2017'de gerçekleştirilen 1. Antartika Bilim Seferi ile başladı. Bilim dünyasının ilgisi dalga dalga yayılarak toplumsal bir meraka dönüşüyor. İşte bu heyecan verici yolculuğun detayları ve birbirinden harika kareler...