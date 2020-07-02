Güney Kutbu'nda bir ay! Sabah Antarktika'da

YOLCULUK BAŞLIYOR

Yolculuk başlıyor diyorum çünkü yolculuğun kendisi ayrı bir hikaye aslında. İstanbul Havalimanı'nda 06.00'da buluştuk. Tüm ekip kıtada kullanacağı kıyafetlerle geldi. Buradaki tören aslında işin ciddiyetini ve önemini bir kez daha anlamamızı sağladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanı sıra çok sayıda bürokrat da bizi uğurlamak üzere geldi. Tören ve vedalaşmaların ardından ilk yolculuk İstanbul'dan Brezilya'nın Sao Paulo kentine oldu. 10 bin 569 kilometre uzunluğundaki bu yol tam 12 saat 43 dakika sürdü. Sao Paulo'da yaklaşık 2 buçuk saat bekledikten sonra bu kez Şili'nin San Tiago şehrine geçtik. Havalimanında bu kez tam 4 saat sonraki uçuşumuzu bekledik. 3 saat 53 dakika süren bu yolculuğun uzunluğu da 2 bin 589 kilometre. 2 bin 191 kilometre uzunluğunda ve 3 saatlik seyahat ile San Tiago'dan Punto Arenas'a geldik. 3 gece konaklayacağımız Puerto Willims'a olan 302 kilometrelik yolculuğu da 40 dakikada tamamladık. Puerto Willims'a toplam 21 saat uçak yolculuğuna beklemelerle birlikte tam 30 saatte ulaşabildik. Bu süre zarfında 15 bin 651 kilometre yol kat ettik. Dünyanın güneyindeki en son yaşam alanı olan kente nihayet ulaştık.