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Giriş Tarihi: 22.11.2022 17:15 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 17:15

Günler ne zaman uzayacak, geceler ne zaman kısalacak? Bu yıl en uzun gece ne zaman yaşanacak, hangi tarihte? 2022 Kış gündönümü tarihi

Günler ne zaman uzayacak, geceler ne zaman kısalacak sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 21 Haziran'dan itibaren günler kısalmaya ve havalar erken saatlerde kararmaya başladı. Hal böyleyken gecelerin kısalacağı ve gündüzlerin uzayacağı tarih vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere kış gündönümü ile birlikte günler uzamaya ve geceler kısalmaya başlıyor. Peki, Günler ne zaman uzayacak, geceler ne zaman kısalacak? Bu yıl en uzun gece ne zaman yaşanacak, hangi tarihte? İşte, 2022 Kış gündönümü tarihi.

Günler ne zaman uzayacak, geceler ne zaman kısalacak? Bu yıl en uzun gece ne zaman yaşanacak, hangi tarihte? 2022 Kış gündönümü tarihi

Kış mevsimine girilmesiyle beraber günler ne zaman uzayacak, geceler ne zaman kısalacak soruları gündemdeki yerini aldı. Kış gündönümünde, güneş ışıkları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey Yarımküre'de günler uzamaya, Güney Yarımküre'de ise kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde Kuzey Yarımküre'de kışın, Güney Yarımküre'de yazın başlangıcı sayılır. Bu bilgiler ışığında günlerin uzamaya başlayacağı 2022 kış gündönümü tarihi vatandaşlar tarafından araştırıyor. Peki, Günler ne zaman uzayacak, geceler ne zaman kısalacak? En uzun gündüz ve gece ne zaman? İşte, 2022 Kış gündönümü tarihi ve konu ile ilgili merak edilenler.

Günler ne zaman uzayacak, geceler ne zaman kısalacak? Bu yıl en uzun gece ne zaman yaşanacak, hangi tarihte? 2022 Kış gündönümü tarihi

KIŞ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

En uzun gecenin yaşandığı gün, gündönümü olarak adlandırılır. Gündönümü, güneşin dünyaya (ekvator çizgisine) en uzak mesafede olduğu ana verilen addır. Gündüzlerin ve gecelerin kısalmaya veya uzamaya başladığı andır.

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Günler ne zaman uzayacak, geceler ne zaman kısalacak? Bu yıl en uzun gece ne zaman yaşanacak, hangi tarihte? 2022 Kış gündönümü tarihi

EN UZUN GECE NE ZAMAN?

21 Aralık ve 21 Haziran tarihlerine solstis (gündönümü) tarihleri denir. 21 Aralık her yıl Kuzey Yarımküre'de kış gündönümü başlangıcıdır. Aynı zamanda 21 Aralık yılın en uzun gecesidir.

21 Aralık günü, yılın en kısa günü ve 21 Aralık gecesi de yılın en uzun gecesi olacak. Bilimsel olarak da kış mevsiminin başladığı gün olarak kabul edilen 21 Aralık tarihinden itibaren gündüzler tekrar uzamaya, geceler ise kısalmaya başlayacak.

Günler ne zaman uzayacak, geceler ne zaman kısalacak? Bu yıl en uzun gece ne zaman yaşanacak, hangi tarihte? 2022 Kış gündönümü tarihi

GÜNLER NE ZAMAN UZAYACAK, HANGİ TARİHTE?

Kış gündönümünde yani 21 Aralık tarihinde güneş ışıkları, Oğlak Dönencesi'ne dik açı ile gelir. 21 Aralık Güney Yarımküre'de yaz, Kuzey Yarımküre'de kış başlangıcıdır.

Bu tarihten itibaren Kuzey Yarımküre'de geceler kısalırken gündüzler uzamaya, Güney Yarımküre'de ise geceler uzarken gündüzler kısalmaya başlar. Bu süreç 21 Haziran'a kadar devam eder.

Günler ne zaman uzayacak, geceler ne zaman kısalacak? Bu yıl en uzun gece ne zaman yaşanacak, hangi tarihte? 2022 Kış gündönümü tarihi

EN UZUN GECE HANGİ ŞEHİRDE YAŞANIYOR?

Bu tarihten sonra (21 Aralık) Kuzey Yarımküre'de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre'de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar.

Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar. Bu nedenle 21 Aralık'ta ülkemizde en kısa gece Hatay'da yaşanırken en uzun gece ise Sinop'ta yaşanır.

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