Günler ne zaman uzayacak, geceler ne zaman kısalacak? Bu yıl en uzun gece ne zaman yaşanacak, hangi tarihte? 2022 Kış gündönümü tarihi

Kış mevsimine girilmesiyle beraber günler ne zaman uzayacak, geceler ne zaman kısalacak soruları gündemdeki yerini aldı. Kış gündönümünde, güneş ışıkları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey Yarımküre'de günler uzamaya, Güney Yarımküre'de ise kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde Kuzey Yarımküre'de kışın, Güney Yarımküre'de yazın başlangıcı sayılır. Bu bilgiler ışığında günlerin uzamaya başlayacağı 2022 kış gündönümü tarihi vatandaşlar tarafından araştırıyor. Peki, Günler ne zaman uzayacak, geceler ne zaman kısalacak? En uzun gündüz ve gece ne zaman? İşte, 2022 Kış gündönümü tarihi ve konu ile ilgili merak edilenler.