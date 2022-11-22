Günler ne zaman uzayacak, geceler ne zaman kısalacak? Bu yıl en uzun gece ne zaman yaşanacak, hangi tarihte? 2022 Kış gündönümü tarihi

Günler ne zaman uzayacak, geceler ne zaman kısalacak sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 21 Haziran'dan itibaren günler kısalmaya ve havalar erken saatlerde kararmaya başladı. Hal böyleyken gecelerin kısalacağı ve gündüzlerin uzayacağı tarih vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere kış gündönümü ile birlikte günler uzamaya ve geceler kısalmaya başlıyor. Peki, Günler ne zaman uzayacak, geceler ne zaman kısalacak? Bu yıl en uzun gece ne zaman yaşanacak, hangi tarihte? İşte, 2022 Kış gündönümü tarihi.