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Haberler Yaşam Günlük burç yorumları 7 Aralık 2021 Salı: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında!
Giriş Tarihi: 07.12.2021 01:32 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 01:32

Günlük burç yorumları 7 Aralık 2021 Salı: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında!

Astroloji konusunda herkesin tek bildiği isim olan 7 Aralık 2021 Salı günü için günlük burç yorumları yayınlandı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından "Twitburc" olarak da bilinen ve tanınan Zeynep Turan, Aralık ayı ile birlikte koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçları için yorumlarını yayımlandı. Peki; burç yorumlarınızda bugün neler var? Sağlık, aşk, iş, kariyer, aile gibi konularda neler olacak? 7 Aralık 2021 Salı günü için günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları 7 Aralık 2021 Salı: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında!

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 7 Aralık 2021 Salı günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 7 Aralık 2021 Salı burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "NEPTÜN'ÜN ZARARLI KONUMLARI" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

Günlük burç yorumları 7 Aralık 2021 Salı: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında!

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 7 ARALIK 2021 SALI

NEPTÜN'ÜN ZARARLI KONUMLARI

Hayal gücümüzün bekçisi olan iç dünyaların gezegeni Neptün, bağlı olduğumuz duyguları sembolize eder. Haliyle astroloji haritalarındaki etkisi de yadsınamaz. Yararlı olduğu konumlarda kişinin haritasını, hayatını nasıl etkiliyorsa, farklı bir ivmeye sevk ediyorsa zararlı olduğu konumlarda da kayda değer etkiler bırakır. Gelin Neptün'ün zararlı olduğu konumlara beraber bakalım.

Eğer Neptün Birinci Evdeyse,

Neptün'ün natal haritadaki ilk konumu düzen ve tertibin ne kadar derinleştirilmesi gereken bir konu olduğunu gözler önüne serse de ani unutkanlıkları da beraberinde getirir. Hani bazen gözümüzün önüne koyduğumuz ve "bunu unutmamam lazım" dediğimiz eşyaları bile unuturuz ya, işte tam burada Neptün bizlere göz kırpar.

Eğer Neptün Dördüncü Evdeyse,

Duygusal boşluğun nasıl daha fazla artacağını gözler önüne seren bu konum, kişilik haklarımıza olan hassasiyetimizi daha çok öne çıkarır. Kimler için ne emekler verdiğimizi, duygularımızın görmezden gelindiğini ve kullanıldığımız hissini veren bu konum da iç dünyaların gezegeninden gelir.

Eğer Neptün Altıncı Evdeyse,

Düzene dem vuran Neptün'ün bu konumu. Bireysel ve sosyal hayatımızdaki farklara ışık tutar. Düzenin içerisindeki düzensizlik burada yer bulur kendisine. Odadaki dağınıklık, sürekli kullandığımız eşyaların bir anda ortadan kaybolmasını, düzenliyimdir diyen arkadaşlarımızın bireysel hayatlarında ne kadar düzensiz olduğunu temsil eder.

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Günlük burç yorumları 7 Aralık 2021 Salı: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında!

Eğer Neptün Yedinci Evdeyse,

Bilinçaltı gezegeni Neptün'ün bu evdeki konumu kalp işlerini yakından ilgilendiriyor. Özellikle de aşk hayatının çalkantılı süreçlerin içinden geçmesi ve güven meseleleri bu konum ile doğrudan ilintili. Çiftler arasındaki birey çatışmalarını da simgeleyen yedinci konum "ben" meselesini ortaya koyar.

Eğer Neptün Dokuzuncu Evdeyse,

Akademik kariyer ve disiplin konusunda epey etkileri olan bu konum, neyi nasıl istediğimizle paralel olarak işler. Disiplin ve kaosun arasındaki ince çizgiyi fark edeceğimiz bu konumda ihtiyaç olanın programlı ilerlemek olduğunu bize her fırsatta gösterir. Gerekçeleri ve yersiz yorgunluğu simgeler.

Eğer Neptün On Birinci Evdeyse,

Sosyal ortamlardaki seçiciliğimizin en düzeyde olduğuna vurgu yapan bu konumlanma, doğru arkadaş, eş, dost seçmek için çok kritik bir önem taşır. Yanlış arkadaşlıkların ne denli içsel yanılgılara götüreceğini ve yönlendirmelerinin hayat boyu bizi etkileyebileceğini temsil eder.

Günlük burç yorumları 7 Aralık 2021 Salı: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında!

Koç: Üç gün önce gerçekleşen tutulma etkisini devam ettiriyor. İkili ilişkilerde işini şansa bırakmak istemeyeceksin. Aklınla kalbin arasında kurduğun köprüde, sınavın devam ediyor.

Boğa: Yoğun tempoda geçecek bir güne adım atıyorsun. Özellikle ödemesi yaklaşan faturalar bugün bolca vaktini alabilir. Ağız ve diş sağlığın için fazla zaman ayırman gerekebilir.

İkizler: Sürekli olarak aynı konuların açılması, çevrendeki kişilere karşı tahammülünün azalmasına yol açabilir. Üç gün önce gerçekleşen tutulmanın etkisiyle, hukuksal konularla ilgili gelişmeler olabilir.

Yengeç: Uzun süredir aynı işte çalışan bir Yengeç burcuysan, patronunla maaş ve zam gibi konular hakkında konuşmalarınız olabilir. Kendin için doğru olanları yeniden belirleyeceksin.

Aslan: Girişken olmadığın konularda kendini cesaretli hissedeceksin. Üç gün önce toprak burcunda gerçekleşen tutulma etkisini sürdürüyor. Duygusal konularda kendine daha çok zaman vermek tanıyacaksın.

Günlük burç yorumları 7 Aralık 2021 Salı: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında!

Başak: Çevrene karşı daha duyarlı davranırken, bağışlamayı da öğrenecek ve karşındakilere de öğreteceksin. Manevi olarak kendini tamamlayacak konuları araştırıyorsun.

Terazi: Zaman zaman yürekte oluşabilen üzüntü, kin, hasetlik gibi duyguların seni zehirlemesine izin vermeyeceksin. Sorumluluğun artarken kendine ayırdığın zamandan çaldığını fark edeceksin.

Akrep: Güçlü adımlar ile birlikte kariyerine yön verirken zorluklar yaşamayacaksın. İdeal kilona ve sağlığına kavuşmak için azimle, spor ve diyet düzenini oturtacaksın.

Yay: Bugünlerde kendini farklı hissediyorsun. Normalde hiç kafana takmadığın olaylar, aklında fazlasıyla yer kaplayacak. Stilinde yapmak istediğin değişiklik için kendini mağaza mağaza dolaşırken bulabilirsin.

Oğlak: Üzerine aldığın sorumlulukları layığıyla yerine getiriyorsun. Yapmayı arzuladığın ama sürekli şartları bahane edip ertelediğin konuların üzerine gidiyorsun.

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