Günlük burç yorumları 7 Aralık 2021 Salı: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında!

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 7 ARALIK 2021 SALI

NEPTÜN'ÜN ZARARLI KONUMLARI

Hayal gücümüzün bekçisi olan iç dünyaların gezegeni Neptün, bağlı olduğumuz duyguları sembolize eder. Haliyle astroloji haritalarındaki etkisi de yadsınamaz. Yararlı olduğu konumlarda kişinin haritasını, hayatını nasıl etkiliyorsa, farklı bir ivmeye sevk ediyorsa zararlı olduğu konumlarda da kayda değer etkiler bırakır. Gelin Neptün'ün zararlı olduğu konumlara beraber bakalım.

Eğer Neptün Birinci Evdeyse,

Neptün'ün natal haritadaki ilk konumu düzen ve tertibin ne kadar derinleştirilmesi gereken bir konu olduğunu gözler önüne serse de ani unutkanlıkları da beraberinde getirir. Hani bazen gözümüzün önüne koyduğumuz ve "bunu unutmamam lazım" dediğimiz eşyaları bile unuturuz ya, işte tam burada Neptün bizlere göz kırpar.

Eğer Neptün Dördüncü Evdeyse,

Duygusal boşluğun nasıl daha fazla artacağını gözler önüne seren bu konum, kişilik haklarımıza olan hassasiyetimizi daha çok öne çıkarır. Kimler için ne emekler verdiğimizi, duygularımızın görmezden gelindiğini ve kullanıldığımız hissini veren bu konum da iç dünyaların gezegeninden gelir.

Eğer Neptün Altıncı Evdeyse,

Düzene dem vuran Neptün'ün bu konumu. Bireysel ve sosyal hayatımızdaki farklara ışık tutar. Düzenin içerisindeki düzensizlik burada yer bulur kendisine. Odadaki dağınıklık, sürekli kullandığımız eşyaların bir anda ortadan kaybolmasını, düzenliyimdir diyen arkadaşlarımızın bireysel hayatlarında ne kadar düzensiz olduğunu temsil eder.