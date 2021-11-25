Günlük burç yorumları Uzman Astrolog Zeynep Turan yorumuyla yayınlandı. 25 Kasım 2021 günlük burç yorumları arasında bugün burçları bekleyen olaylar, aşk, iş, para, aile gibi konularda yaşanacak gelişmeler açıklığa kavuştu. Merkür'ün Yay burcu üzerindeki seyri pek çok burcun bugünkü ruh halini ve yaşantısını etkileyecek. Zeynep Turan yorumuyla bugün hem günlük burç yorumu hem de Merkür'ün hareketinin etkileri paylaşıldı. Astroloji meraklıları için Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları üzerindeki gezegen hareketleri ve son durum!