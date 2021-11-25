Aslan: zihinsel rahatlamanın yöntemini çevrenizden ne kadar duyarsanız duyun, kendi yöntemlerinizden vazgeçmeyeceksiniz. Uzun zamandır yalnız bir Aslan burcuysanız bugünlerde kalbinize hitap eden birisi ile tanışabilirsiniz.

Başak: Mental sağlığınız için kendinize farklı hobiler edinebilir, İletişim gezegeninin pozitif yanlarından faydalanabilirsiniz. Önemli dosyalarınızı yeniden kontrol etmek, düzenlemek isteyecek, gereksiz eşyalara daha fazla alan bırakmayacaksınız.

Terazi: Sevginizi en çok bugünlerde belli etmek istediğinizi kalbinizin yoğun duygular beslemesinden anlayacaksınız. Aile bireylerinizle en çok bu dönem vakit geçirebilir, daha önce vakıf olmadığınız aile sırlarını öğrenebilirsiniz.

Akrep: Sözlerinizin keskinliği aşk hayatınızı doğrudan etkileyebilir diyor gökyüzü… Dolayısıyla uzun süredir devam eden bir ilişkiniz varsa, bir takım kıskançlık süreçlerine girmiş olabilirsiniz. Sevdiğiniz kişi ile doğru iletişim kurmanız çok önemli.