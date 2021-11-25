Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Günlük burç yorumları: Bugün aşk, iş, para konusunda burçlar ne diyor? 25 Kasım 2021 Zeynep Turan günlük burç yorumu!
Giriş Tarihi: 25.11.2021 11:05 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 11:56

Günlük burç yorumları: Bugün aşk, iş, para konusunda burçlar ne diyor? 25 Kasım 2021 Zeynep Turan günlük burç yorumu!

Günlük burç yorumları Uzman Astrolog Zeynep Turan yorumuyla yayınlandı. 25 Kasım 2021 günlük burç yorumları arasında bugün burçları bekleyen olaylar, aşk, iş, para, aile gibi konularda yaşanacak gelişmeler açıklığa kavuştu. Merkür'ün Yay burcu üzerindeki seyri pek çok burcun bugünkü ruh halini ve yaşantısını etkileyecek. Zeynep Turan yorumuyla bugün hem günlük burç yorumu hem de Merkür'ün hareketinin etkileri paylaşıldı. Astroloji meraklıları için Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları üzerindeki gezegen hareketleri ve son durum!

Günlük burç yorumları: Bugün aşk, iş, para konusunda burçlar ne diyor? 25 Kasım 2021 Zeynep Turan günlük burç yorumu!

Günlük burç yorumları bugün de Merkür ve Ay'ın seyri ile şekillendi. Merkür Yay burcu üzerinde, Ay ise Aslan burcunda seyrini sürdürürken bu hareket bugünkü olayları, iletişimsel problemleri ve pek çok önemli gelişmeyi beraberinde getirecek. Peki, bugün aşk, iş, para konusunda burçlar ne diyor? İşte 25 Kasım 2021 Uzman Astolog Zeynep Turan günlük burç yorumu ile bugün burçları bekleyen olaylar!

Günlük burç yorumları: Bugün aşk, iş, para konusunda burçlar ne diyor? 25 Kasım 2021 Zeynep Turan günlük burç yorumu!

MERKÜR'ÜN YAY SEYRİ BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Koç: Fikirlerinizi paylaşmak için farklı sosyal ortamlara girmek isteyeceğiniz süreç Merkür – Yay burcundayken kendini hissettirecek. Eğitiminiz ile ilgili radikal kararlar alabilirsiniz diyor gök kubbe.

Boğa: Yatırım, sonuç ve kazanç üçgeninden minimum olumsuzlukla çıkmak isterken, stratejik yanınızın güçlendiğini, daha fazla konuştuğunuzu fark edeceksiniz. Kendinizi dinletebileceksiniz.

İkizler: Yaşam standartlarınızın kalitesini yükseltmek için bütün imkanları zorladığınız bir süreçte olduğunuzu yeniden hatırlarken dış görüntünüzde önemli değişiklikler yapabilirsiniz. Yeni bir teknolojik alet almanız an meselesi.

Yengeç: Merkür'ün ateş burcundaki halinde zihniniz tamamen doğrunun peşinden gitmek isteyecek, bu doğrular üzse bile… Bakış açınız tam olarak genişleyecek, olaylara kimsenin bakamadığı yönlerden bakabileceksiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Günlük burç yorumları: Bugün aşk, iş, para konusunda burçlar ne diyor? 25 Kasım 2021 Zeynep Turan günlük burç yorumu!

Aslan: zihinsel rahatlamanın yöntemini çevrenizden ne kadar duyarsanız duyun, kendi yöntemlerinizden vazgeçmeyeceksiniz. Uzun zamandır yalnız bir Aslan burcuysanız bugünlerde kalbinize hitap eden birisi ile tanışabilirsiniz.

Başak: Mental sağlığınız için kendinize farklı hobiler edinebilir, İletişim gezegeninin pozitif yanlarından faydalanabilirsiniz. Önemli dosyalarınızı yeniden kontrol etmek, düzenlemek isteyecek, gereksiz eşyalara daha fazla alan bırakmayacaksınız.

Terazi: Sevginizi en çok bugünlerde belli etmek istediğinizi kalbinizin yoğun duygular beslemesinden anlayacaksınız. Aile bireylerinizle en çok bu dönem vakit geçirebilir, daha önce vakıf olmadığınız aile sırlarını öğrenebilirsiniz.

Akrep: Sözlerinizin keskinliği aşk hayatınızı doğrudan etkileyebilir diyor gökyüzü… Dolayısıyla uzun süredir devam eden bir ilişkiniz varsa, bir takım kıskançlık süreçlerine girmiş olabilirsiniz. Sevdiğiniz kişi ile doğru iletişim kurmanız çok önemli.

Günlük burç yorumları: Bugün aşk, iş, para konusunda burçlar ne diyor? 25 Kasım 2021 Zeynep Turan günlük burç yorumu!

Yay: İletişim gezegeni burcunuzda! Haliyle davranışlarınızdaki hareketlenmeyi yorumlamayan kalmayacak. Eleştirilere karşı olan sessiz duruşunuz, kimilerine göre yanlış anlaşılsa da doğru zamanda doğru tepkiyi veren kişi siz olacaksınız.

Oğlak: Maddi yönden önemli süreçlerden geçseniz de harcamalarınızı belli bir düzene sokabilecek, uzun zamandır aradığınız işe sonunda başlayabileceksiniz. Gökyüzü sizi destekliyor.

Kova: Sözlerinizden etkilenen kişiler çoğalıyor mu? Sizi yanlış anlayan kişilerden aşırı tepkiler mi alıyorsunuz? Bu sorularının cevaplarının evet olması tamamen Merkür'ün Yay seyri ile alakalı. Tepkilerin kontrollü olması sandığınızdan daha önemli olacak.

Balık: İletişim gezegeninin Yay burcundaki hareketi sizi sosyallik anlamında oldukça etkileyebilir. Gök kubbe, daha önce rahatlıkla bulunduğunuz ortamlarda bile gerilebileceğiniz dedikodulara maruz kalabileceğinizi işaret ediyor.

Günlük burç yorumları: Bugün aşk, iş, para konusunda burçlar ne diyor? 25 Kasım 2021 Zeynep Turan günlük burç yorumu!

İŞTE 25 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI!

Koç: Kendini yenilemek isteyip, dış görünüşünde değişiklik yapmak isteyeceksin. Bugün hiç umulmadık detaylara takılman, gün içinde sorun yaşamana sebep olabilir.

Boğa: Bazı durumlarda şans her ne kadar yüzüne gülmese de içindeki potansiyelin farkındasın. Ne yapmak istediğine karar verememiş olman işini zorlaştırıyor.

İkizler: Tecrübelerine olan güvenin, katılacağın birçok ortamda belli olacak. Bu yüzden de çevrenle yapacağın iş birlikleri ve paylaşımlar artış gösterebilir.

Yengeç: Sevecen ve coşkulu oluşun ile yanında bulunan kişilerin de motivasyonunu arttıracaksın. Alanın dışındaki konulara olan merakın araştırma yapmana yol açabilir.

SON DAKİKA