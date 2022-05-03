Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Günlük koronavirüs tablosu 3 Mayıs 2022 I Aşı haritası, bugünkü vefat ve vaka sayıları ile korona tablosu nasıl? Bakan Koca açıkladı mı?
Giriş Tarihi: 03.05.2022 18:43 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 18:45

Günlük koronavirüs tablosu 3 Mayıs 2022 I Aşı haritası, bugünkü vefat ve vaka sayıları ile korona tablosu nasıl? Bakan Koca açıkladı mı?

Günlük korona tablosu hafifletilen pandemi tedbirleri kapsamında takip edilmeye devam ediyor. Yaklaşık iki yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 kaynaklı vefat sayısı salgının başından bu yana ciddi bir azalma yaşayarak gün geçtikçe bitme noktasına ilerliyor. Pandemi tedbirleri giderek hafifletilse de hala Korona kaynaklı vefatlar ve vaka sayıları her gün Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılıyor. Koronavirüs son dakika bilgilerini Bakan Fahrettin Koca önderliğinde öğrenen vatandaşlardan maske – mesafe – hijyen konusunda kendi tedbirleri almaları bekleniyor. İşte, Covid-19 test sonuçları ile belirlenen aşı haritası ile 3 Mayıs korona tablosu, günlük vaka sayıları, vefat ve iyileşen hasta sayıları…

Günlük koronavirüs tablosu 3 Mayıs 2022 I Aşı haritası, bugünkü vefat ve vaka sayıları ile korona tablosu nasıl? Bakan Koca açıkladı mı?

Koronavirüs tablosu ile test sayısı, vaka sayısı, iyileşen ve vefat sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Bakan Fahrettin Koca önderliğinde toplanan son bilim kurulu toplantısında hastaneler ve toplu taşıma haricinde kapalı alanda maske zorunluluğu kaldırıldı. Yeni kararın tabloya etkileri merak konusu oldu. Bugün de "3 Mayıs vaka sayıları ve koronavirüs tablosu" sorgulaması yanıt arıyor. Peki, 3 Mayıs Koronavirüs tablosu nasıl? İşte son dakika vaka sayıları…

Günlük koronavirüs tablosu 3 Mayıs 2022 I Aşı haritası, bugünkü vefat ve vaka sayıları ile korona tablosu nasıl? Bakan Koca açıkladı mı?

3 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU İLE VEFAT VE VAKA SAYILARI

3 Mayıs vaka sayısı henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldığında haberimizdeki yerini alacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Günlük koronavirüs tablosu 3 Mayıs 2022 I Aşı haritası, bugünkü vefat ve vaka sayıları ile korona tablosu nasıl? Bakan Koca açıkladı mı?

2 MAYIS GÜNLÜK KORONA TABLOSU

Test Sayısı: 97.783

Vaka Sayısı: 1344

Vefat Sayısı: 8

İyileşen Sayısı: 1402

Günlük koronavirüs tablosu 3 Mayıs 2022 I Aşı haritası, bugünkü vefat ve vaka sayıları ile korona tablosu nasıl? Bakan Koca açıkladı mı?

1 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: Bin 480

VEFAT SAYISI: 12

İYİLEŞEN SAYISI: 2 bin 113

Günlük koronavirüs tablosu 3 Mayıs 2022 I Aşı haritası, bugünkü vefat ve vaka sayıları ile korona tablosu nasıl? Bakan Koca açıkladı mı?

30 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: Bin 772

VEFAT SAYISI: 11

İYİLEŞEN SAYISI: 3 bin 147

SON DAKİKA