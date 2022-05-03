Haberler Yaşam Günlük koronavirüs tablosu 3 Mayıs 2022 I Aşı haritası, bugünkü vefat ve vaka sayıları ile korona tablosu nasıl? Bakan Koca açıkladı mı?

Giriş Tarihi: 03.05.2022 18:43 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 18:45

Günlük koronavirüs tablosu 3 Mayıs 2022 I Aşı haritası, bugünkü vefat ve vaka sayıları ile korona tablosu nasıl? Bakan Koca açıkladı mı?

Günlük korona tablosu hafifletilen pandemi tedbirleri kapsamında takip edilmeye devam ediyor. Yaklaşık iki yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 kaynaklı vefat sayısı salgının başından bu yana ciddi bir azalma yaşayarak gün geçtikçe bitme noktasına ilerliyor. Pandemi tedbirleri giderek hafifletilse de hala Korona kaynaklı vefatlar ve vaka sayıları her gün Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılıyor. Koronavirüs son dakika bilgilerini Bakan Fahrettin Koca önderliğinde öğrenen vatandaşlardan maske – mesafe – hijyen konusunda kendi tedbirleri almaları bekleniyor. İşte, Covid-19 test sonuçları ile belirlenen aşı haritası ile 3 Mayıs korona tablosu, günlük vaka sayıları, vefat ve iyileşen hasta sayıları…