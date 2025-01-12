GÜNÜN MAÇLARI 12 OCAK PAZAR | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte günün maç fikstürü

İzleyiciler bugün tam anlamıyla futbola doyacaklar. 12 Ocak Pazar günü Süper Lig başta olmak üzere, Seria A'dan Bundesliga'ya, Laliga'dan Fransa Ligue 1'e kadar pek çok ligde önemli maçlar oynanacak. İşte, 25 Ocak Pazar bugünün maç takvimi...