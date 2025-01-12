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GÜNÜN MAÇLARI 12 OCAK PAZAR | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte günün maç fikstürü
Giriş Tarihi: 12.01.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025
12:32
GÜNÜN MAÇLARI 12 OCAK PAZAR | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte günün maç fikstürü
Futbol tutkunları bugün birbirinden heyecanlı maçları izleyebilecek. Süper Lig başta olmak üzere, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1'de pek çok maç oynanacak. İngiltere'de ise bugün FA Cup heyecanı yaşanacak. Karşılaşmalarla ilgili bilgi sahibi olmak isteyen ve maçları canlı takip etmek isteyen futbolseverler, 'Bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve nereden izlenir?' sorularına yanıt arıyor. İşte 12 Ocak Pazar 2025 günün maçları