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Haberler Yaşam GÜNÜN MAÇLARI 12 OCAK PAZAR | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte günün maç fikstürü
Giriş Tarihi: 12.01.2025 12:32 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 12:32

GÜNÜN MAÇLARI 12 OCAK PAZAR | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte günün maç fikstürü

Futbol tutkunları bugün birbirinden heyecanlı maçları izleyebilecek. Süper Lig başta olmak üzere, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1'de pek çok maç oynanacak. İngiltere'de ise bugün FA Cup heyecanı yaşanacak. Karşılaşmalarla ilgili bilgi sahibi olmak isteyen ve maçları canlı takip etmek isteyen futbolseverler, 'Bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve nereden izlenir?' sorularına yanıt arıyor. İşte 12 Ocak Pazar 2025 günün maçları

GÜNÜN MAÇLARI 12 OCAK PAZAR | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte günün maç fikstürü

İzleyiciler bugün tam anlamıyla futbola doyacaklar. 12 Ocak Pazar günü Süper Lig başta olmak üzere, Seria A'dan Bundesliga'ya, Laliga'dan Fransa Ligue 1'e kadar pek çok ligde önemli maçlar oynanacak. İşte, 25 Ocak Pazar bugünün maç takvimi...

GÜNÜN MAÇLARI 12 OCAK PAZAR | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte günün maç fikstürü

Süper Lig

13:30 Sivasspor - Alanyaspor (beIN Sports 2)

16:00 Trabzonspor - Antalyaspor (beIN Sports 1)

19:00 Başakşehir - Galatasaray (beIN Sports 1)

19:00 Gaziantep FK - Adana Demirspor (beIN Sports 2)

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GÜNÜN MAÇLARI 12 OCAK PAZAR | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte günün maç fikstürü

1. Lig

13:30 Erzurumspor - Şanlıurfaspor (beIN Sport Max 1)

13:30 Keçiörengücü - Kocaelispor (TRT Spor, beIN Sport Max 1)

16:00 Boluspor - Adanaspor (beIN Sport Max 1)

16:00 Amed SK - MKE Ankaragücü (TRT Spor, beIN Sport Max 2)

19:00 Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor (TRT Spor, beIN Sport Max 1)

GÜNÜN MAÇLARI 12 OCAK PAZAR | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte günün maç fikstürü

LaLiga

16:00 Las Palmas - Getafe (S Sport Plus)

18:15 Atletico Madrid - Osasuna (S Sport)

Serie A

14:30 Genoa - Parma (S Sport Plus, S Sport 2)

17:00 Venezia - Inter (S Sport Plus, S Sport 2)

20:00 Bologna - Roma (S Sport Plus, S Sport 2)

22:45 Napoli - Hellas Verona (S Sport Plus, S Sport 2)

GÜNÜN MAÇLARI 12 OCAK PAZAR | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte günün maç fikstürü

Ligue 1

17:00 Le Havre - Lens (beIN Sports 4)

19:15 Montpellier - Angers (beIN Sports 4)

19:15 Toulouse - Strasbourg (beIN Sports Max 2)

22:45 PSG - St Etienne (beIN Sports 3)

Bundesliga

17:30 RB Leipzig - Werder Bremen (beIN Sports 3)

19:30 Augsburg - Stuttgart (beIN Sports 3)

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