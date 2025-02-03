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Haberler Yaşam GÜNÜN MAÇLARI 3 ŞUBAT 2025 | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta oynanacak? İşte maç programı
Giriş Tarihi: 03.02.2025 09:22 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 09:22

GÜNÜN MAÇLARI 3 ŞUBAT 2025 | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta oynanacak? İşte maç programı

Futbolseverler Pazartesi günü oynanacak olan maçlar için heyecanlı bekleyişe başladı. Bugün şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray Gaziantep FK'ya konuk olacak. Öte yandan İtalya, İspanya ve İngiltere'de de birbirinden önemli maçlar oynanacak. Peki, Bugün hangi maçlar var, saat kaçta oynanacak? İşte 3 Şubat 2025 maç programı

GÜNÜN MAÇLARI 3 ŞUBAT 2025 | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta oynanacak? İşte maç programı

Milyonlarca futbolseveri bir Pazartesi gününde daha birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. Süper Lig'in yanı sıra Avrupa'nın büyük liglerinde oldukça önemli derbiler oynanacak. İşte 3 Şubat Pazar maç programı…

GÜNÜN MAÇLARI 3 ŞUBAT 2025 | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta oynanacak? İşte maç programı

GALATASARAY GAZİANTEP FK'YA KONUK OLACAK!

Lider Galatasaray bugün Gaziantep FK'yak konuk olacak. Saatler 20.00'ı gösterdiğinde başlayacak olan karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen ve canlı yayınlanacak.

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GÜNÜN MAÇLARI 3 ŞUBAT 2025 | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta oynanacak? İşte maç programı

İNGİLTERE PREMİER LİG

23.00 | Chelsea West Ham United

İSPANYA LA LİGA

23.00 | Girona - Las Palmas

GÜNÜN MAÇLARI 3 ŞUBAT 2025 | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta oynanacak? İşte maç programı

İTALYA SERİE A

22.45 | Cagliari - Lazio

İNGİLTERE CHAMPİONSHİP

23.00 | Middlesbrough - Sunderland

GÜNÜN MAÇLARI 3 ŞUBAT 2025 | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta oynanacak? İşte maç programı
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