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GÜNÜN MAÇLARI 3 ŞUBAT 2025 | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta oynanacak? İşte maç programı
Giriş Tarihi: 03.02.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
09:22
Futbolseverler Pazartesi günü oynanacak olan maçlar için heyecanlı bekleyişe başladı. Bugün şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray Gaziantep FK'ya konuk olacak. Öte yandan İtalya, İspanya ve İngiltere'de de birbirinden önemli maçlar oynanacak. Peki, Bugün hangi maçlar var, saat kaçta oynanacak? İşte 3 Şubat 2025 maç programı