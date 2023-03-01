Guti Hernández kimdir, kaç yaşında, nereli?

GUTİ HERNANDEZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

31 Ekim 1976 yılında İspanya'nın başkenti Madrid şehrinde dünyaya gelen Guti Hernandez 44 yaşındadır. Guti, merkez orta saha oyuncusu olmasına rağmen on numara pozisyonunda ve orta saha sol olarak da görev yapabiliyor. Aktif futbol hayatını 2011 yılında noktalayan Guti, futboldan kopmayarak teknik direktörlük kariyerine adım attı. Futbol hayatına başladığı takım olan Real Madrid C teknik direktörlük kariyerine adım atan Guti, Real Madrid U18, Madrid UEFA U19, Real Madrid U19, Beşiktaş (yardımcı antrenör) ve İspanya 2. Lig takımı UD Almería da hocalık yaptı. Guti, şu anda herhangi bir takım çalıştırmıyor.

Jose Mourinho'nun Real Madrid'e hoca olarak gelmesi ile birlikte kulübün kaptanı Raul ve 2. kaptanı Guti'nin de yolları kariyerlerine başladıkları İspanyol ekibi ile bitti. Bu gelişmenin ardından Raul Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'e transfer olurken Guti, hoca ile yaşadıkları sorunun ve yönetim anlaşmazlıkları nedeniyle Real Madrid takımından ayrıldı.

Birçok kulüpten teklif alan Guti, Beşiktaş'ın önerisini kabul ederek Süper Lig kariyerine merhaba dedi. Beşiktaş'ta 40 resmi karşılaşmaya çıkan Guti, 12 gol attı. Kariyerine Beşiktaş'ta nokta koyan Guti, Süper Lig'de oynadığı süre boyunca 6 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü. Guti, görev yaptığı 2010/2011 ve 2011/2012 sezonları boyunca teknik direktör olarak Bernd Schuster ile Carlos Carvalhal ile çalıştı.

Guti, Türkiye'ye başta Avrupa olmak üzere dünyanın en saygın kulüplerinden bir tanesi olan Real Madrid takımından geldi. İspanya La Liga ekiplerinden olan Real Madrid takımında forma giyen Guti, aynı takımda ikinci kaptanlık görevinde de bulundu. Profesyonel kariyerine başladığı kulüp olan Real Madrid'de bitirme kararı alan Guti'nin ardından gelen teknik direktör Jose Mourinho ile yaşadığı sorunlar nedeniyle yolu Süper Lig ile kesişti. Kendi kararı olan 1 sezon daha oynayıp futbolu bırakma planını Beşiktaş'ta hayata geçirdi.

Bu nedenle sadece bir sezon Beşiktaş'ta futbol oynadı. Guti, Real Madrid kariyerinde; Raul, Kaka, Cristiano Ronaldo, Marceloa, Xabi Alonso, Van Nistelrooy, Gonzolo Higuain, Fabio Cannavaro, Wesley Sneijder, David Beckham, Roberto Carlos, Zinedine Zidane, Ronaldo gibi futbolcularla ve Manuel Pellegrini, Bernd Schuster, Vicente del Bosque, Jupp Heynckes ve Guus Hiddink gibi teknik direktörlerle çalıştı.