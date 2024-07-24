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Güzellik merkezleri Sağlık Bakanlığı radarında! Hem sosyal medya hem yerinde inceleme
Giriş Tarihi: 24.07.2024 06:40
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
06:43
Güzellik merkezleri Sağlık Bakanlığı radarında! Hem sosyal medya hem yerinde inceleme
Ruhsatlarını faaliyet dışı kullanıp izinsiz sağlık hizmeti veren birçok işletme sahibiyle ilgili suç duyurusunda bulunan Sağlık Bakanlığı bu kez de güzellik merkezlerini radarına aldı. Sosyal medya hesabında on binlerce takipçisi olan bir güzellik merkezinden şikayetçi olan Bakanlık, sosyal medyada yapılan paylaşımların tüketiciyi yanıltıcı nitelikte olduğunu vurguladı.