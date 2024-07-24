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Haberler Yaşam Güzellik merkezleri Sağlık Bakanlığı radarında! Hem sosyal medya hem yerinde inceleme
Giriş Tarihi: 24.07.2024 06:40 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 06:43

Güzellik merkezleri Sağlık Bakanlığı radarında! Hem sosyal medya hem yerinde inceleme

Ruhsatlarını faaliyet dışı kullanıp izinsiz sağlık hizmeti veren birçok işletme sahibiyle ilgili suç duyurusunda bulunan Sağlık Bakanlığı bu kez de güzellik merkezlerini radarına aldı. Sosyal medya hesabında on binlerce takipçisi olan bir güzellik merkezinden şikayetçi olan Bakanlık, sosyal medyada yapılan paylaşımların tüketiciyi yanıltıcı nitelikte olduğunu vurguladı.

ARZU KAYA
Güzellik merkezleri Sağlık Bakanlığı radarında! Hem sosyal medya hem yerinde inceleme

Son zamanlarda revaçta olan güzellik merkezleri Sağlık Bakanlığı'nın radarına takıldı. Birçok güzellik salonu, kuaför olarak ruhsatlandırılmasına rağmen ruhsat dışı faaliyet göstererek adeta doktor gibi sağlık hizmeti veriyor.

Güzellik merkezleri Sağlık Bakanlığı radarında! Hem sosyal medya hem yerinde inceleme

Bakanlık ise, bu merkezlerin yetkisiz bir şekilde sağlık hizmeti vermesine geçit vermiyor. Sosyal medyada on binlerce takipçisi bulunan güzellik merkezi Dilan Cömertler ise bakanlığın şikayetlere konu ettiği isimlerden biri oldu.

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Güzellik merkezleri Sağlık Bakanlığı radarında! Hem sosyal medya hem yerinde inceleme

ÖNCE SOSYAL MEDYA ARDINDAN YERİNDE İNCELEME

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusu dilekçesine göre, İstanbul Kadıköy'de güzellik merkezi bulunan Dilan Cömertler'in önce sosyal medya hesabı ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nce işletmesi incelendi.

Güzellik merkezleri Sağlık Bakanlığı radarında! Hem sosyal medya hem yerinde inceleme

Cömertlerin ben alma işlemi, çil tedavisi gibi birçok işlem yaptığı tespit edildi. Bayan kuaförü olarak ruhsat alan Cömertler'in salonunda kırışıklık, cilt lekeleri, sivilce izleri gibi cilt problemlerinde ve gözaltı derisinde kullanılan aletler ve enjektörler görüldü.

Güzellik merkezleri Sağlık Bakanlığı radarında! Hem sosyal medya hem yerinde inceleme

"SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI YANILTICI"

Güzellik merkezinin ruhsat dışı faaliyet gösterdiği de anlatılan dilekçede, sosyal medyada yapılan paylaşımların tüketiciyi yanıltıcı nitelikte olduğu, güzellik salonunda yapılmasına izin verilmeyen ve doktor tarafından yapılması gereken tıbbi işlemlerin yetkisizce yapıldığı belirtildi.

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