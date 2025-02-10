Güzellik uzmanı Sevim Alan davasında flaş gelişme! Hapis süresi uzayabilir...

Türkiye'de çok sayıda güzellik merkezi olan Sevim Alan, kendisi gibi birçok güzellik merkezi yöneticisi olan Nuray ve Alkan Yıldız çifti ile 'star protokolü' tartışması gündeme gelmişti. Yıldız çifti kendilerine ait olduğunu belirttiği güzellik uygulaması olan protokolün Alan tarafından izinsiz kullanıldığını belirtince taraflar mahkemelik olmuştu. Alan, çiftin kişisel bilgilerini sosyal medya hesabında paylaşınca 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı. Karara itiraz eden Sevim Alan'ın itirazı da reddedilince kendisine cezaevi yolu göründü.