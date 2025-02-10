Haberler
Yaşam
Güzellik uzmanı Sevim Alan davasında flaş gelişme! Hapis süresi uzayabilir...
Giriş Tarihi: 10.02.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
12:45
Güzellik uzmanı Sevim Alan davasında flaş gelişme! Hapis süresi uzayabilir...
İstanbul- Ataşehir Beylikdüzü Nişantaşı Kağıthane Bahçeşehir gibi yerlerde çok sayıda güzellik merkezi olan Sevim Alan, kendisi gibi birçok güzellik merkezi yöneticisi olan Nuray ve Alkan Yıldız çifti ile 'star protokolü' tartışması gündeme gelmişti. Alan, çiftin kişisel bilgilerini sosyal medya hesabında paylaşınca 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı. Alan'a bir dava da Yıldız'ın ınstagram hesabını ele geçirmesi iddiasıyla açıldığı ortaya çıktı. Alan'ın "sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme" suçundan 6 yıla kadar hapsi istendi.