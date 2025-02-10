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Haberler Yaşam Güzellik uzmanı Sevim Alan davasında flaş gelişme! Hapis süresi uzayabilir...
Giriş Tarihi: 10.02.2025 12:45 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 12:45

Güzellik uzmanı Sevim Alan davasında flaş gelişme! Hapis süresi uzayabilir...

İstanbul- Ataşehir Beylikdüzü Nişantaşı Kağıthane Bahçeşehir gibi yerlerde çok sayıda güzellik merkezi olan Sevim Alan, kendisi gibi birçok güzellik merkezi yöneticisi olan Nuray ve Alkan Yıldız çifti ile 'star protokolü' tartışması gündeme gelmişti. Alan, çiftin kişisel bilgilerini sosyal medya hesabında paylaşınca 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı. Alan'a bir dava da Yıldız'ın ınstagram hesabını ele geçirmesi iddiasıyla açıldığı ortaya çıktı. Alan'ın "sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme" suçundan 6 yıla kadar hapsi istendi.

ATAKAN IRMAK
Güzellik uzmanı Sevim Alan davasında flaş gelişme! Hapis süresi uzayabilir...

Türkiye'de çok sayıda güzellik merkezi olan Sevim Alan, kendisi gibi birçok güzellik merkezi yöneticisi olan Nuray ve Alkan Yıldız çifti ile 'star protokolü' tartışması gündeme gelmişti. Yıldız çifti kendilerine ait olduğunu belirttiği güzellik uygulaması olan protokolün Alan tarafından izinsiz kullanıldığını belirtince taraflar mahkemelik olmuştu. Alan, çiftin kişisel bilgilerini sosyal medya hesabında paylaşınca 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı. Karara itiraz eden Sevim Alan'ın itirazı da reddedilince kendisine cezaevi yolu göründü.

Güzellik uzmanı Sevim Alan davasında flaş gelişme! Hapis süresi uzayabilir...

DİĞER CEZASI DA YOLDA

Bir dava da Sevim Alan'ın Alkan Yıldız'ın sosyal medya hesabını ele geçirmeye çalıştığı için açıldığı ortaya çıktı. Anadolu 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Alan katılmadı, avukatı Serdar Öktem ile Sumru Onsekiz ise müvekkilinin beraatını istedi. Cumhuriyet Savcısı, Alan'ın diğer sanık Aytuğ Ergen'le birlikte, ücreti mukabilinde Yıldız'ın ınstagram hesabını ele geçirdiklerini belirtti. "Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme" suçundan 6 yıla kadar hapsini istedi.

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Güzellik uzmanı Sevim Alan davasında flaş gelişme! Hapis süresi uzayabilir...

NE OLMUŞTU?

Türkiye'de çok sayıda güzellik merkezi olan ve Dilan Polat'ın yakın arkadaşı olarak da bilinen ünlü güzellik uzmanı Sevim Alan'ın hakkında açılan bir davada ceza aldığı ortaya çıktı.

Güzellik uzmanı Sevim Alan davasında flaş gelişme! Hapis süresi uzayabilir...

'STAR PROTOKOLÜ' ANLAŞMAZLIĞI

Sevim Alan hakkında bir dava da kendisi gibi güzellik salonları işleten Nuray ve Alkan Yıldız çiftine yönelik çiftin kişisel verilerini yaydığı gerekçesiyle açıldı. Yıldız çifti kendilerine tescilli olduğunu belirttiği 'star protokolü' isimli uygulamanın Alan tarafından izinsiz kullanıldığını söyledi.

Güzellik uzmanı Sevim Alan davasında flaş gelişme! Hapis süresi uzayabilir...

ÇİFTİN EV ADRESİNİ, KİMLİK BİLGİLERİNİ PAYLAŞTI!

İddiaya göre Alan önce özür diledi, sonrasında husumet besledi. Çiftin ev adresini, kimlik bilgilerini yaklaşık 4 milyon takipçisi olan sosyal medya hesabında yayınladı. Kişisel bilgilerinin yayınlanmasının ve haklarında yapılan asılsız paylaşımlar nedeniyle ölüm tehditleri aldığını ve tanımadıkları kişilerce evlerine kadar takip edildiklerini söyleyen Yıldız çifti, Alan'dan şikayetçi oldu.

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