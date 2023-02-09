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Haberler Yaşam Haarp nedir, ne demek? Haarp gemisi teknolojisi deprem yaratabilir mi, yapay deprem mümkün mü?
Giriş Tarihi: 09.02.2023 07:59 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 07:59

Haarp nedir, ne demek? Haarp gemisi teknolojisi deprem yaratabilir mi, yapay deprem mümkün mü?

Haarp deprem yaratabilir mi, Kahramanmaraş depremini Haarp mi çıkardı soruları milyonlarca defa sosyal medya platformlarında soruldu ve hala sorulmaya devam edecek. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin yaşandığı vakit Marmara Denizi'nde bir ABD savaş gemisinin demir atması sonucu birçok vatandaş, depremin Haarp teknoloji sayesinde yapıldığını düşünüyor. Peki, Haarp nasıl çalışır, deprem yaratabilir mi? Haarp nedir, ne demek, ne anlama gelir? İşte konu hakkında detaylar

Haarp nedir, ne demek? Haarp gemisi teknolojisi deprem yaratabilir mi, yapay deprem mümkün mü?

Haarp nedir, deprem yaratabilir mi sorusu, Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük deprem sonrası komplo teorilerine inanan vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Birçok vatandaş depremin Haarp gemisi ile yapay bir şekilde yaratıldığını düşünürken, doğruluk payını öğrenmek için sosyal medya üzerinden araştırmalarda bulundular.

Haarp nedir, ne demek? Haarp gemisi teknolojisi deprem yaratabilir mi, yapay deprem mümkün mü?

HAARP NEDİR?

HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program), Türkçe karşılığı ile Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Programı, ABD Silahlı Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Alaska Üniversitesi tarafından ortak yürütülen bir programdır.

Radyo elektronik vericisi kısa adıyla "HAARP" araştırma istasyonu, 1997 yılında devreye girdi. Sırp bilimadamı Nikola Tesla'nın teorilerinin hayata geçirildiği istasyon 3.5 megavat gücünde ve 10 MgHz boyundaki dalgaları iyonesfere gönderiyor.

Alaska'da Gakona bölgesinde bulunan HAARP hakkında yıllardır birçok komplo teorisi ortaya atılmıştır.

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Haarp nedir, ne demek? Haarp gemisi teknolojisi deprem yaratabilir mi, yapay deprem mümkün mü?

Her kaynakta farklı yorumlar ve farklı teoriler ortaya atılmış fakat gerçeğin ne olduğunu proje sahipleri kesin bir açıklama ile kamuoyu ile henüz paylaşmamışlardır.

Bu da HAARP'ın daha çok merak edilmesine ve hakkında daha çok komplo teorisi ortaya atılmasına sebep olmuştur. HAARP'ın amacının kısaca İyonosfer'de araştırma yapmak olduğu belirtilmiştir.

Ancak HAARP için harcanan büyük paralar projenin farklı amaçlar için de kullanılabileceği iddialarının ortaya atılmasına sebep olmuştur. 180 tane dev radyo sinyali yapabilen kulelerden oluşan bu sistem, bulunduğu yerdeki askeri ve sivil tüm uçuşları engelliyor.

Haarp nedir, ne demek? Haarp gemisi teknolojisi deprem yaratabilir mi, yapay deprem mümkün mü?

Diğer taraftan HAARP tesislerinin ilk önce o zamanlarki SSCB, şimdi Rusya olarak bildiğimiz devlet tarafından Ukrayna'da yapılmak istendiği söyleniyor. Tesisin tamamının Nikola Tesla tarafından projelendirildiği, bir imalat yapıldığı ve orijinal Tesla tasarımı bu tesiste faaliyetler yürütüldüğü söylenir.

Ancak bu tesise 50 km mesafede 1986 yılında Çernobil nükleer kazası meydana geldi ve bu tesis sonsuza kadar kapatıldı. Bu yüzden Çernobil kazasının da ABD tarafından planlandığı iddia ediliyor.

Haarp nedir, ne demek? Haarp gemisi teknolojisi deprem yaratabilir mi, yapay deprem mümkün mü?

HAARP İLE DEPREM MÜMKÜN MÜ?

Hayır, mümkün değil. Böylesine büyük bir depremin yaratılması için 300den fazla Japonya'ya atılan atom bombasının aynı anda atılması gerekir. Herhangi bir geminin bu kadar güce sahip olması olasılık dışıdır.

HAARP DEPREM YARATIR MI?

İddiayı dile getirenlerin sayısı artsa da HAARP projesi ile deprem yaratılması ihtimali bulunmuyor.

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