Haarp nedir, ne demek? Haarp gemisi teknolojisi deprem yaratabilir mi, yapay deprem mümkün mü?

Haarp deprem yaratabilir mi, Kahramanmaraş depremini Haarp mi çıkardı soruları milyonlarca defa sosyal medya platformlarında soruldu ve hala sorulmaya devam edecek. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin yaşandığı vakit Marmara Denizi'nde bir ABD savaş gemisinin demir atması sonucu birçok vatandaş, depremin Haarp teknoloji sayesinde yapıldığını düşünüyor. Peki, Haarp nasıl çalışır, deprem yaratabilir mi? Haarp nedir, ne demek, ne anlama gelir? İşte konu hakkında detaylar