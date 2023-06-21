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Haberler Yaşam Hababam Sınıfı'nı bir de bu gözle izleyin! İnek Şaban aslında filmde yokmuş! Hababam Sınıfı hakkında duyduklarınıza şaşıracaksınız!
Giriş Tarihi: 21.06.2023 16:45 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 17:03

Hababam Sınıfı'nı bir de bu gözle izleyin! İnek Şaban aslında filmde yokmuş! Hababam Sınıfı hakkında duyduklarınıza şaşıracaksınız!

Kundaktaki bebekten, doksan yaşlarındaki dede ve ninelere kadar her yaş kesimi tarafından bilinen ve hafızlardan asla silinmeyen bir film serisi. Türk sinema tarihinin en iyisi. İlk serisi 1975 yılında yayınlanmış olmasına rağmen daha yeni izlemiş gibi herkesin aklında. Hepimiz yüzlerce kez bıkmadan kahkahalarla izledik, her repliğini ezbere bilmemize rağmen her izlemede o ilk heyecanı üzerimizden atamadık. Çünkü hafızalardan silinmeyen bir baş yapıttan bahsediyoruz. Hangi filmden bahsediyor olabiliriz? Evet, doğru bildiniz Hababam Sınıfı.

Hababam Sınıfı’nı bir de bu gözle izleyin! İnek Şaban aslında filmde yokmuş! Hababam Sınıfı hakkında duyduklarınıza şaşıracaksınız!

1975'de doğan çocuk da Hababam Sınıfı'yla büyüdü, 2023'de doğan da Hababam Sınıfı' yla büyüyor. Bir film nasıl zaman aşımına uğramaz, jenerasyon ve zaman farkına rağmen yediden yetmişe her kesime hitap etmeyi başarır. Bu başarının ayakta alkışlanması lazım! Kemal Sunal, Adile Naşit, Münir Özkul, Tarık Akan, Şener Şen daha ismini sayamayacağımız Yeşilçam yıldızları! Hababam Sınıfı'nın unutulmaz karakterleri: Kel Mahmut, Güdük Necmi, İnek Şaban, Damat Ferit, Hafize Ana, Domdom Ali. Belki de yüzlerce kez kahkahalarla izlediniz bu karakterleri. Daha önce hiç duymadığınız bu bilgileri öğrendikten sonra Hababam Sınıfı filmlerini başka bir gözle izleyeceksiniz!

Hababam Sınıfı’nı bir de bu gözle izleyin! İnek Şaban aslında filmde yokmuş! Hababam Sınıfı hakkında duyduklarınıza şaşıracaksınız!

1. Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı eseri ilk olarak tiyatroya uyarlanarak seyirciyle buluştu. Sahnede olan isimler Zeki Alasya ile Metin Akpınar'dı.

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Hababam Sınıfı’nı bir de bu gözle izleyin! İnek Şaban aslında filmde yokmuş! Hababam Sınıfı hakkında duyduklarınıza şaşıracaksınız!

2. Filmin yönetmeni Ertem Eğilmez'in yıldız isimlerle çalışmama prensibi vardı. Hababam Sınıfı'ndaki çoğu oyuncu şimdi birer yıldız olsa da, o zamanlar sadece Tarık Akan yıldız olarak anılıyordu. Onunla da özel bir bağı olduğu için çalışmıştı. Zeki Alasya ve Metin Akpınar ise daha yüksek bir ücret alacakları başka bir filmde oynamayı tercih etmişlerdi.

Hababam Sınıfı’nı bir de bu gözle izleyin! İnek Şaban aslında filmde yokmuş! Hababam Sınıfı hakkında duyduklarınıza şaşıracaksınız!

3. Ertem Eğilmez ve Tarık Akan'ın arasındaki bu özel bağ neydi derseniz; Tarık Akan'ın pek çok filminde Ferit ismini kullanmasıyla da ilgisi var.

Ertem Eğilmez'in kaybettiği oğlunun ismi Ferit'ti, bu yüzden oğlu gibi sevdiği Tarık Akan'ın, birlikte çalıştıkları filmlerde Ferit ismini kullanmasını istiyordu. Bu şekilde oğlunun ismini yaşatmak istedi, Tarık Akan da 12 filmde Ferit ismini kullandı.

Hababam Sınıfı’nı bir de bu gözle izleyin! İnek Şaban aslında filmde yokmuş! Hababam Sınıfı hakkında duyduklarınıza şaşıracaksınız!

4. Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı hikaye serisinde olmayan bazı karakterler film için eklendi ve revize edildi. İnek Şaban, Mahmut Hoca karakterleri Kemal Sunal ve Münir Özkul'a göre düzenlendi.

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