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Hababam Sınıfı'nı bir de bu gözle izleyin! İnek Şaban aslında filmde yokmuş! Hababam Sınıfı hakkında duyduklarınıza şaşıracaksınız!
Giriş Tarihi: 21.06.2023 16:45
Güncelleme Tarihi: 21.06.2023
17:03
Hababam Sınıfı'nı bir de bu gözle izleyin! İnek Şaban aslında filmde yokmuş! Hababam Sınıfı hakkında duyduklarınıza şaşıracaksınız!
Kundaktaki bebekten, doksan yaşlarındaki dede ve ninelere kadar her yaş kesimi tarafından bilinen ve hafızlardan asla silinmeyen bir film serisi. Türk sinema tarihinin en iyisi. İlk serisi 1975 yılında yayınlanmış olmasına rağmen daha yeni izlemiş gibi herkesin aklında. Hepimiz yüzlerce kez bıkmadan kahkahalarla izledik, her repliğini ezbere bilmemize rağmen her izlemede o ilk heyecanı üzerimizden atamadık. Çünkü hafızalardan silinmeyen bir baş yapıttan bahsediyoruz. Hangi filmden bahsediyor olabiliriz? Evet, doğru bildiniz Hababam Sınıfı.