Hababam Sınıfı’nı bir de bu gözle izleyin! İnek Şaban aslında filmde yokmuş! Hababam Sınıfı hakkında duyduklarınıza şaşıracaksınız!

3. Ertem Eğilmez ve Tarık Akan'ın arasındaki bu özel bağ neydi derseniz; Tarık Akan'ın pek çok filminde Ferit ismini kullanmasıyla da ilgisi var.

Ertem Eğilmez'in kaybettiği oğlunun ismi Ferit'ti, bu yüzden oğlu gibi sevdiği Tarık Akan'ın, birlikte çalıştıkları filmlerde Ferit ismini kullanmasını istiyordu. Bu şekilde oğlunun ismini yaşatmak istedi, Tarık Akan da 12 filmde Ferit ismini kullandı.