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Haberler Yaşam Hac gidiş ve dönüş tarihleri 2025: Bu yıl hac fiyatları ne kadar, hacca hangi gün gidilecek?
Giriş Tarihi: 11.04.2025 23:24 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 23:24

Hac gidiş ve dönüş tarihleri 2025: Bu yıl hac fiyatları ne kadar, hacca hangi gün gidilecek?

2025 yılı hac ibadeti için hazırlıklar sürerken, hacı adayları gidiş ve dönüş tarihleriyle birlikte bu yılın hac fiyatlarını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen hac organizasyonuna katılacak vatandaşlar için yolculuk takvimi ve ücretlendirme detayları açıklandı. Peki, 2025 yılında hac ne zaman başlıyor, dönüşler hangi tarihlerde yapılacak?

Hac gidiş ve dönüş tarihleri 2025: Bu yıl hac fiyatları ne kadar, hacca hangi gün gidilecek?

Müslümanlar için büyük anlam taşıyan hac ibadeti öncesi, 2025 yılına dair önemli bilgiler netleşiyor. Bu yıl hacca gitmek isteyenler, kafilelerin ne zaman yola çıkacağını ve dönüş tarihlerini merakla takip ediyor. Hac ibadeti için belirlenen fiyatlar da belli oldu. Peki, 2025 hac sezonu ne zaman başlayacak, hacı adayları hangi gün kutsal topraklara uğurlanacak?

Hac gidiş ve dönüş tarihleri 2025: Bu yıl hac fiyatları ne kadar, hacca hangi gün gidilecek?

HAC GİDİŞ - DÖNÜŞ TARİHİ NE ZAMAN?

2025 yılında hacca gidiişler 29 Nisan- 31 Mayıs tarihleri arasında olacak.

Hac dönüşleri ise 11 Haziran - 5 Temmuz olarak Diyanet tarafından duyuruldu.

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Hac gidiş ve dönüş tarihleri 2025: Bu yıl hac fiyatları ne kadar, hacca hangi gün gidilecek?

HAC FİYATLARI 2025

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirli kriterlere sahip Mekke ve Medine'de konaklama hizmeti sağlanıyor. Normal odaların ücretleri ise SAR cinsinden tahsil edilecek.

  • 4 KİŞİLİK ODA 24.500 SAR
  • 3 KİŞİLİK ODA 26.500 SAR
  • 2 KİŞİLİK ODA 28.500 SAR

(19 Mart itibarıyla 24.500 SAR, 250.184,39 TL civarında tutuyor.)

Diğer yandan yakın mesafe konaklama seçenekleri için ise 69.500 SAR ile 43.00 SAR arasında değişen ücret talep ediliyor.

Hac gidiş ve dönüş tarihleri 2025: Bu yıl hac fiyatları ne kadar, hacca hangi gün gidilecek?

Uçuş programları kafile düzenine göre belirleniyor.

Hacca gidişlerde yurt dışı harçları adaylar tarafından ödenecek ve çıkış zamanında ibraz edecekler.

Çalınma ve kaybolma ihtimallerine karşı adayların yanlarına çok fazla para ve değerli eşya almamaları önerilir.

Serbest bagaj hakkını aşan yolculardan hava yolu şirketi aşan ağırlık kadar ücret tahsil eder.

Hac gidiş ve dönüş tarihleri 2025: Bu yıl hac fiyatları ne kadar, hacca hangi gün gidilecek?