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Hac gidiş ve dönüş tarihleri 2025: Bu yıl hac fiyatları ne kadar, hacca hangi gün gidilecek?
Giriş Tarihi: 11.04.2025 23:24
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025
23:24
Hac gidiş ve dönüş tarihleri 2025: Bu yıl hac fiyatları ne kadar, hacca hangi gün gidilecek?
2025 yılı hac ibadeti için hazırlıklar sürerken, hacı adayları gidiş ve dönüş tarihleriyle birlikte bu yılın hac fiyatlarını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen hac organizasyonuna katılacak vatandaşlar için yolculuk takvimi ve ücretlendirme detayları açıklandı. Peki, 2025 yılında hac ne zaman başlıyor, dönüşler hangi tarihlerde yapılacak?