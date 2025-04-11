Hac gidiş ve dönüş tarihleri 2025: Bu yıl hac fiyatları ne kadar, hacca hangi gün gidilecek?

Müslümanlar için büyük anlam taşıyan hac ibadeti öncesi, 2025 yılına dair önemli bilgiler netleşiyor. Bu yıl hacca gitmek isteyenler, kafilelerin ne zaman yola çıkacağını ve dönüş tarihlerini merakla takip ediyor. Hac ibadeti için belirlenen fiyatlar da belli oldu. Peki, 2025 hac sezonu ne zaman başlayacak, hacı adayları hangi gün kutsal topraklara uğurlanacak?