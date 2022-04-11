Hac kura çekimi yapılacak mı? Diyanet 2022 Hac kura çekimi ne zaman?

KAÇ KİŞİ HACCA GİDECEK?

Remzi Bircan yaptığı açıklamada bu sayının önceden bilinemeyeceğini ancak tahminleri olduğunu ifade etti. Kesin bilgi gelmeden kamuoyu ile sayı paylaşmayacaklarını söyledi.

Bu sene geçen seneki sayıların çok daha üstünde hacı adayının ağırlanacağı tahmin ediliyor.