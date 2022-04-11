Hac kura çekimi yapılacak mı? Diyanet 2022 Hac kura çekimi ne zaman?

Pandemi gölgesinde geçen iki senenin ardından hac kurası için gözler Diyanet duyurularında. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, A Haber canlı yayınında bu seneki gidişatın nasıl olacağını duyurdu. Şimdi hac adaylarının gündeminde "hac kura çekimi yapılacak mı, ne zaman yapılacak?" soruları yer alıyor. Canlı yayından alınan son dakika haberine göre Bircan, hac için kura çekimi yapılıp yapılmayacağını bildirdi. Peki, hac kura çekimi yapılacak mı, ne zaman yapılacak, hac kuraları 2022 ne olacak? İşte detaylar…