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Haberler Yaşam Hac kura çekimi yapılacak mı? Diyanet 2022 Hac kura çekimi ne zaman?
Giriş Tarihi: 11.04.2022 12:43 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 12:43

Hac kura çekimi yapılacak mı? Diyanet 2022 Hac kura çekimi ne zaman?

Pandemi gölgesinde geçen iki senenin ardından hac kurası için gözler Diyanet duyurularında. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, A Haber canlı yayınında bu seneki gidişatın nasıl olacağını duyurdu. Şimdi hac adaylarının gündeminde "hac kura çekimi yapılacak mı, ne zaman yapılacak?" soruları yer alıyor. Canlı yayından alınan son dakika haberine göre Bircan, hac için kura çekimi yapılıp yapılmayacağını bildirdi. Peki, hac kura çekimi yapılacak mı, ne zaman yapılacak, hac kuraları 2022 ne olacak? İşte detaylar…

Hac kura çekimi yapılacak mı? Diyanet 2022 Hac kura çekimi ne zaman?

İslam aleminin ilgiyle takip ettiği hac kuraları doğrultusunda bu sene hac kura çekimi yapılıp yapılmayacağı bir süredir sorgulanıyordu. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan A Haber canlı yayınındaki konuşmasında eski kuraların geçerli olup olmayacağı konusunda bilgi verdi. Hacı adayları "hac kura çekimi yapılacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, hac kura çekimi yapılacak mı, 2022 hac kuraları ne zaman çekilecek? İşte cevabı…

Hac kura çekimi yapılacak mı? Diyanet 2022 Hac kura çekimi ne zaman?

HAC KURA ÇEKİMİ YAPILACAK MI?

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, A Haber canlı yayınında hac ve umre ziyaretleri ile ilgili detayları açıkladı. Bircan, yaptığı açıklamada bu sene hac için kura çekimi yapılmayacağını, eski kuraların geçerli olacağını ifade etti.

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Hac kura çekimi yapılacak mı? Diyanet 2022 Hac kura çekimi ne zaman?

KAÇ KİŞİ HACCA GİDECEK?

Remzi Bircan yaptığı açıklamada bu sayının önceden bilinemeyeceğini ancak tahminleri olduğunu ifade etti. Kesin bilgi gelmeden kamuoyu ile sayı paylaşmayacaklarını söyledi.

Bu sene geçen seneki sayıların çok daha üstünde hacı adayının ağırlanacağı tahmin ediliyor.

Hac kura çekimi yapılacak mı? Diyanet 2022 Hac kura çekimi ne zaman?
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