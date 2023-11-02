HAC KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI! Diyanet ve E Devlet ile 2024 Hac kuraları sorgulama sayfası erişime açıldı! İşte isim listesi

2024 Hac kuraları Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan çekilişle belirlendi. 2 milyon 473 bin 65 hac adayının katıldığı kura çekilişine görevlilerin yanı sıra hacı adayları ve yakınları katıldı. Sonuçlar saat 21:00 itibariyle e-Devlet 2024 Hac kura sonuçları sorgulama sayfası üzerinden ilan edildi.

HAC KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Diyanet İşleri Başkanlığı hac kura sonuçları sorgulama sayfası ve diğer tüm bilgiler şöyle;