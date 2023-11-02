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HAC KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI! Diyanet ve E Devlet ile 2024 Hac kuraları sorgulama sayfası erişime açıldı! İşte isim listesi
Giriş Tarihi: 02.11.2023 22:25
Güncelleme Tarihi: 02.11.2023
22:25
HAC KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI! Diyanet ve E Devlet ile 2024 Hac kuraları sorgulama sayfası erişime açıldı! İşte isim listesi
Diyanet İşleri Başkanlığı, kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 473 bin 65 kişinin katıldığı hac kuralarının çekilişini tamamladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonunda bilgisayar ortamında ve noter huzurunda yapılan kura çekilişinin sonuçları adaylara saat 21:00'den itibaren e-Devlet 2024 Hac kura sonuçları sorgulama sayfası üzerinden duyuruldu. İşte Diyanet hac kura sonuçları isim listesi ve tüm detaylar.