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Haberler Yaşam HAC KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI! Diyanet ve E Devlet ile 2024 Hac kuraları sorgulama sayfası erişime açıldı! İşte isim listesi
Giriş Tarihi: 02.11.2023 22:25 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 22:25

HAC KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI! Diyanet ve E Devlet ile 2024 Hac kuraları sorgulama sayfası erişime açıldı! İşte isim listesi

Diyanet İşleri Başkanlığı, kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 473 bin 65 kişinin katıldığı hac kuralarının çekilişini tamamladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonunda bilgisayar ortamında ve noter huzurunda yapılan kura çekilişinin sonuçları adaylara saat 21:00'den itibaren e-Devlet 2024 Hac kura sonuçları sorgulama sayfası üzerinden duyuruldu. İşte Diyanet hac kura sonuçları isim listesi ve tüm detaylar.

HAC KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI! Diyanet ve E Devlet ile 2024 Hac kuraları sorgulama sayfası erişime açıldı! İşte isim listesi

2024 Hac kuraları Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan çekilişle belirlendi. 2 milyon 473 bin 65 hac adayının katıldığı kura çekilişine görevlilerin yanı sıra hacı adayları ve yakınları katıldı. Sonuçlar saat 21:00 itibariyle e-Devlet 2024 Hac kura sonuçları sorgulama sayfası üzerinden ilan edildi.

HAC KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Diyanet İşleri Başkanlığı hac kura sonuçları sorgulama sayfası ve diğer tüm bilgiler şöyle;

HAC KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI! Diyanet ve E Devlet ile 2024 Hac kuraları sorgulama sayfası erişime açıldı! İşte isim listesi

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonunda bilgisayar ortamında ve noter huzurunda yapılan hac kura çekimine, görevlilerin yanı sıra hacı adayları ve yakınları da katıldı.

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HAC KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI! Diyanet ve E Devlet ile 2024 Hac kuraları sorgulama sayfası erişime açıldı! İşte isim listesi

HAC KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, noter huzurunda gerçekleşen çekilişte konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı:

"Yaklaşık 2 milyon 473 bin 65 kişinin kura çekimi 4-5 saat sürecek ve çıkan kuralar noter aracılığıyla tescillenecektir. Akabinde e-Devlet portalı sunucularına yükleme işlemleri yapıldıktan sonra hacı adaylarımızın ön kayıt sistemine tanımlı cep telefonlarına SMS gönderilecektir. Saat 21.00'dan itibaren Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereği e-Devlet portalından açıklanması ön görülmektedir. E-devlet sisteminde hazır olması durumunda kura sonuçlarının daha erken açıklanması söz konusudur. Bugün çekeceğimiz kuralar neticesinde hak sahipleri belirlenen kayıt süresi içerisinde kesin kayıt yaptırmamaları halinde onların yerine onların yerine hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 6-24 Kasım tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıt alınacaktır."

HAC KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI! Diyanet ve E Devlet ile 2024 Hac kuraları sorgulama sayfası erişime açıldı! İşte isim listesi

HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

Aşağıda yer alan link aracılığıyla 2024 hac kura sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

HAC KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

HAC KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI! Diyanet ve E Devlet ile 2024 Hac kuraları sorgulama sayfası erişime açıldı! İşte isim listesi

HAC KURASINA KAÇ KİŞİ KATILDI?

Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 473 bin 65 kişi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen kura çekilişine katıldı.

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