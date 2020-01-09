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  • Hac kura sonuçları isim isim liste: Diyanet İşleri ve E Devlet ile 2020 Hac kuraları sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Hac kura sonuçları isim isim liste: Diyanet İşleri ve E Devlet ile 2020 sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Hac farizasını yerine getirmek üzere başvurularını gerçekleştiren yüz binlerce hacı adayının heyecanlı bekleyişi bugün itibarıyla sona eriyor. Diyanet tarafından canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişinin ardından kurada ismi çıkan kişiler, hacca gitmeye hak kazanacak. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirtilen süreç içerisinde ön başvuru işlemlerini gerçekleştiren adaylar, kesin kayıt işlemlerine hak kazanmak için çekilişi sonuçlarını yakından takip ediyor. Kura, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilirken, işlemi e-devlet üzerinden yapılıyor. Hacı adayları, hac kuraları sorgulama işlemini gerçekleştirmek için saat 21:00'ı beklemek durumunda. Hac kura sonuçlarına özel olarak hazırladığımız içeriğimizden, 10:00'da başlayıp canlı yayında açıklanan isimlerin listesini görüntüleyebilirsiniz. İşte 2020

Giriş Tarihi: 09.01.2020 17:34 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 17:35
Hac kura sonuçları isim isim liste: Diyanet İşleri ve E Devlet ile 2020 Hac kuraları sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

11 Kasım tarihinde başlayan ön kayıt sürecinin ardından kutsal topraklara giderek 2020 yılında hac vazifesini yerine getirecek hacı adayları, bugün Diyanet İşleri Başkanlığınca noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişi ile belli olacak. 83.430 kişinin kutsal topraklara gitmeye hak kazanacağı çekilişin sonuçları heyecanla takip edilirken sonuçlar, bu akşam saat 21:00 itibarıyla e-devlet üzerinden ilan edilecek. E-devlet aracılığıyla 2020 hac kurası sorgulama işlemini gerçekleştirecek adaylar için, isminin kuradan çıktığını öğrendiği takdirde kesin kayıt süreci başlayacak. E-devlet hac kura sonuçları sorgulama işlemi öncesi Diyanet TV canlı yayınında gerçekleştirilen çekilişte isimleri açıklanan adayların listesini buradan görüntüleyebilirsiniz. İşte hac kura sonuçları neticesinde ismi açıklanan hacı adaylarından bazıları…

Hac kura sonuçları isim isim liste: Diyanet İşleri ve E Devlet ile 2020 Hac kuraları sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
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Hac kura sonuçları isim isim liste: Diyanet İşleri ve E Devlet ile 2020 Hac kuraları sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
Hac kura sonuçları isim isim liste: Diyanet İşleri ve E Devlet ile 2020 Hac kuraları sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
Hac kura sonuçları isim isim liste: Diyanet İşleri ve E Devlet ile 2020 Hac kuraları sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
Hac kura sonuçları isim isim liste: Diyanet İşleri ve E Devlet ile 2020 Hac kuraları sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
Hac kura sonuçları isim isim liste: Diyanet İşleri ve E Devlet ile 2020 Hac kuraları sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
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