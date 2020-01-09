Hac kura sonuçları isim isim liste: Diyanet İşleri ve E Devlet ile 2020 Hac kuraları sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

11 Kasım tarihinde başlayan ön kayıt sürecinin ardından kutsal topraklara giderek 2020 yılında hac vazifesini yerine getirecek hacı adayları, bugün Diyanet İşleri Başkanlığınca noter huzurunda gerçekleştirilen hac kuraları çekilişi ile belli olacak. 83.430 kişinin kutsal topraklara gitmeye hak kazanacağı çekilişin sonuçları heyecanla takip edilirken sonuçlar, bu akşam saat 21:00 itibarıyla e-devlet üzerinden ilan edilecek. E-devlet aracılığıyla 2020 hac kurası sorgulama işlemini gerçekleştirecek adaylar için, isminin kuradan çıktığını öğrendiği takdirde kesin kayıt süreci başlayacak. E-devlet hac kura sonuçları sorgulama işlemi öncesi Diyanet TV canlı yayınında gerçekleştirilen çekilişte isimleri açıklanan adayların listesini buradan görüntüleyebilirsiniz. İşte hac kura sonuçları neticesinde ismi açıklanan hacı adaylarından bazıları…