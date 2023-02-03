Kutsal topraklara giderek ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, hac kura tarihi için geri sayıma geçti. "Hac kuraları ne zaman çekilecek, başvuru sonuçları açıklandı mı?" soruları bu kapsamda belirlenen tarihler aralığında e-Devlet üzerinden ön kayıtlarını gerçekleştiren vatandaşların gündeminde. Diyanet aynı zamanda kontenjanları da duyurmuştu. Buna göre; bu yıl 83 bin 430 kişi ibadetlerini gerçekleştirmek üzere kutsal topraklara gidebilecek. Peki, hac kuraları ne zaman çekilecek? İşte detaylar…