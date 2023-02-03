Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Hac kuraları ne zaman? Hacı adaylarının gözü o tarihte: Hac kuraları ne zaman çekilecek, başvuru sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 03.02.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 09:49

Hac kuraları ne zaman? Hacı adaylarının gözü o tarihte: Hac kuraları ne zaman çekilecek, başvuru sonuçları açıklandı mı?

Kutsal topraklara giderek ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, hac kura tarihi için geri sayıma geçti. "Hac kuraları ne zaman çekilecek, başvuru sonuçları açıklandı mı?" soruları bu kapsamda belirlenen tarihler aralığında e-Devlet üzerinden ön kayıtlarını gerçekleştiren vatandaşların gündeminde. Diyanet aynı zamanda kontenjanları da duyurmuştu. Buna göre; bu yıl 83 bin 430 kişi ibadetlerini gerçekleştirmek üzere kutsal topraklara gidebilecek. Peki, hac kuraları ne zaman çekilecek? İşte detaylar…

Hac kuraları ne zaman? Hacı adaylarının gözü o tarihte: Hac kuraları ne zaman çekilecek, başvuru sonuçları açıklandı mı?

Diyanet tarafından duyurulan hac kura tarihi, kutsal topraklara gitmek isteyen binlerce vatandaşın son dönemde gündeminde yer alıyor. Konuyla ilgili tüm detaylar duyurulmuş "2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek, başvuru sonuçları açıklandı mı?" soruları yanıt bulmuştu. İşte Hac kura tarihi ve diğer detaylar.

Hac kuraları ne zaman? Hacı adaylarının gözü o tarihte: Hac kuraları ne zaman çekilecek, başvuru sonuçları açıklandı mı?

HAC KAYITLARI SONA ERDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2023 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinin uzatıldığını bildirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hac kuraları ne zaman? Hacı adaylarının gözü o tarihte: Hac kuraları ne zaman çekilecek, başvuru sonuçları açıklandı mı?

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, vatandaşlardan gelen yoğun talep dolayısıyla 2023 yılı hac ön kayıtları ve kayıt güncelleme işlemleri 31 Ocak 2023 tarihine kadar uzatıldı.

Buna göre; 2023 hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri 31 Ocak 2023 tarihinde sona erecek.

Hac kuraları ne zaman? Hacı adaylarının gözü o tarihte: Hac kuraları ne zaman çekilecek, başvuru sonuçları açıklandı mı?

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan hac kura tarihlerini duyurdu.

Buna göre; Hac kuraları 15 Şubat 2023 tarihinde çekilecek.Geçen yıl Covid-19 salgını kısıtlamaları kapsamında Türkiye'den sadece 37 bin 770 kişi hac ibadeti için kutsal topraklara gidebildi. Salgından kaynaklı kısıtlamaların kalkmasıyla bu yıl daha fazla kişi hacca gidebilecek.

Hac kuraları ne zaman? Hacı adaylarının gözü o tarihte: Hac kuraları ne zaman çekilecek, başvuru sonuçları açıklandı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yaptığı açıklamayla birlikte bu yıl hacca gidecek kişiler için ayrılan kontenjanı duyurdu. Açıklamada, "Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA