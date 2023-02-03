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Giriş Tarihi: 03.02.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 09:49

Hac kuraları ne zaman? Hacı adaylarının gözü o tarihte: Hac kuraları ne zaman çekilecek, başvuru sonuçları açıklandı mı?

Kutsal topraklara giderek ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, hac kura tarihi için geri sayıma geçti. "Hac kuraları ne zaman çekilecek, başvuru sonuçları açıklandı mı?" soruları bu kapsamda belirlenen tarihler aralığında e-Devlet üzerinden ön kayıtlarını gerçekleştiren vatandaşların gündeminde. Diyanet aynı zamanda kontenjanları da duyurmuştu. Buna göre; bu yıl 83 bin 430 kişi ibadetlerini gerçekleştirmek üzere kutsal topraklara gidebilecek. Peki, hac kuraları ne zaman çekilecek? İşte detaylar…