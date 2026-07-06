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HADİ BE OĞLUM KONUSU VE OYUNCULARI | Hadi Be Oğlum ne zaman, nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 06.07.2026 17:46
HADİ BE OĞLUM KONUSU VE OYUNCULARI | Hadi Be Oğlum ne zaman, nerede çekildi?
Hadi Be Oğlum filmi, televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşuyor. Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı dram yapımının konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri sinemaseverler tarafından araştırılıyor. Duygu yüklü hikayesiyle dikkat çeken film, vizyona girdiği günden bu yana ilgi görmeye devam ediyor. Çekimlerin büyük bölümü Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirildi.