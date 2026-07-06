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Giriş Tarihi: 06.07.2026 17:46

HADİ BE OĞLUM KONUSU VE OYUNCULARI | Hadi Be Oğlum ne zaman, nerede çekildi?

Hadi Be Oğlum filmi, televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşuyor. Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı dram yapımının konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri sinemaseverler tarafından araştırılıyor. Duygu yüklü hikayesiyle dikkat çeken film, vizyona girdiği günden bu yana ilgi görmeye devam ediyor. Çekimlerin büyük bölümü Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirildi.

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HADİ BE OĞLUM KONUSU VE OYUNCULARI | Hadi Be Oğlum ne zaman, nerede çekildi?

2018 yapımı Hadi Be Oğlum filminde Kıvanç Tatlıtuğ'a, Efe karakterini canlandıran Alihan Türkdemir ile Leyla rolündeki Büşra Develi eşlik ediyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Feridun Düzağaç, Yücel Erten ve Yıldız Kültür gibi deneyimli isimler de yer alıyor. Antalya'nın Kaş ilçesinde çekilen film, etkileyici baba-oğul hikayesiyle izleyicilerin beğenisini kazandı.

HADİ BE OĞLUM KONUSU VE OYUNCULARI | Hadi Be Oğlum ne zaman, nerede çekildi?

HADİ BE OĞLUM KONUSU

Bir balıkçı olan Ali, hayatını küçük oğlu Efe'ye adamıştır. Ali'nin bu hayatta tek tutunduğu dal oğlu Efe olsa da, Efe diğer çocuklardan farklıdır. İletişim sorunu olan Efe, gülüp oynayan, duyduklarına tepki verebilen bir çocuk değildir. Oğluyla bağ kurmaya çalıştıkça daha da yalnız hisseden Ali'nin en büyük isteği ise, oğlunun onu anladığını bilmektir. Babasının, annesinin ve sevdiği kadının anılarının yükünü de içinde taşıyan acılı babanın oğluna duyduğu sevgi, ikisinin de hayatını şekillendirecektir.

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HADİ BE OĞLUM KONUSU VE OYUNCULARI | Hadi Be Oğlum ne zaman, nerede çekildi?

HADİ BE OĞLUM OYUNCULARI

Filmin oyuncu kadrosunda; Kıvanç Tatlıtuğ, Büşra Develi, Yücel Erten, Alihan Türkdemir, Feridun Düzağaç, Sezai Aydın, Cem Zeynel Kılıç, Yıldız Kültür, Durul Bazan, Nuri Gökaşan, Ayşenur Yazıcı ve Suat Güzey yer alıyor.

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HADİ BE OĞLUM KONUSU VE OYUNCULARI | Hadi Be Oğlum ne zaman, nerede çekildi?

HADİ BE OĞLUM NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çoğu sahnesi, Antalya'nın ilçesi olan Kaş'ta çekildi. Çekimin ana mekanı olarak Kaş'a bir saat uzaklıktaki bakir bir koy kullanıldı.

HADİ BE OĞLUM KONUSU VE OYUNCULARI | Hadi Be Oğlum ne zaman, nerede çekildi?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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